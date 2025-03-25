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Напоминание Через неделю на многих телевизорах понадобится перенастроить каналы (1)

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Через неделю на многих телевизорах понадобится перенастроить каналы.
Через неделю на многих телевизорах понадобится перенастроить каналы. Фото: Levira

В ночь на 1 апреля изменится частота трех передатчиков, которые транслируют телевизионный сигнал в ряде уездов центральной и восточной Эстонии. Изменение затронет находящиеся в свободном вещании и транслируемые в HD-формате телеканалы ERR: ETV HD, ETV2 HD и ETV+ HD. Если 1 апреля в свободном вещании указанные каналы доступны не будут, необходимо выполнить поиск каналов в меню телевизора.

Зона покрытия телепередатчиков в Коэру, Кохтла-Нымме и Пылтсамаа полностью или частично охватывает следующие уезды: Харьюмаа, Рапламаа, Ярвамаа, Ляэне- и Ида-Вирумаа, Пярнумаа, Вильяндимаа, Йыгевамаа, Тартумаа и город Нарву. Подробную информацию можно найти на карте.

Если в верхнем левом углу экрана телевизора отображается отметка SD, то зрителям не нужно выполнять поиск каналов 1 апреля. Изменение не повлияет на трансляцию телеканалов в формате SD.

Для поиска каналов в меню телевизора следует найти раздел «Настройки», затем выбрать пункт «Автопоиск», «Настройка» или что-то подобное. Если перед началом поиска будет запрошен источник сигнала, необходимо выбрать «Антенна» или «DVB-T», после чего поиск запустится. Подробную информацию найдете в инструкции по использованию вашего телевизора.

«Изменение частоты улучшит качество приема сигнала в зоне действия передатчиков Коэру, Кохтла-Нымме и Пыльтсамаа. Кроме того, частота станет такой же, как у передатчиков Валгъярве и Вильянди - то есть канал E35 с центральной частотой 586 МГц», - сообщил директор по технологиям и ИТ Levira Кристо Каасан.

Дополнительную информацию о свободном вещании можно получить на сайте https://digilevi.ee/ или в службе поддержки по телефону 680 4040 (ежедневно с 10:00 до 22:00).

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