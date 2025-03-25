Отбор на ЧМ Англия разгромила латышей, Сан-Марино забил, а Финляндия и Литва укрепили братство

Начав отбор с гостевой победы над Мальтой, латыши отправились на легендарный стадион «Уэмбли», где прочувствовали всю мощь сборной Англии.

На самом деле в первом тайме Латвия держалась достойно – несмотря на 17 ударов по своим воротам (против двух латвийских) и 79-процентное владение мячом у англичан, к перерыву счет был всего 0:1. Единственный гол в первые 45 минут забил Рис Джеймс на 38-й минуте, отправив мяч в сетку великолепным ударом со штрафного.

После перерыва статистика вновь была полностью на стороне Англии (удары 10:1, владение мячом 69:31) плюс хозяева добавили еще два гола. На 68-й минуте отличился Харри Кейн, а спустя восемь минут окончательный счет 3:0 установил Эберечи Эзе.

Англия остается единственной командой группы K, которая пока идет без потерь, ранее она обыграла и Албанию. Албанцы, в свою очередь, на этот раз уверенно победили Андорру со счетом 3:0. В их группу после плей-офф Лиги наций добавилась Сербия.

В группе G встречались Литва и Финляндия, и обе команды продемонстрировали свою результативность. Уже к 17-й минуте гости из Финляндии вели 2:0: на 4-й минуте счет открыл Каан Кайринен, а спустя несколько минут с пенальти отличился Йоэль Похьянпало.

Однако Литва не сдалась – к перерыву Армандас Куцис сократил отставание до минимума, а на 68-й минуте Гвидас Гинейтис установил окончательный счет 2:2.