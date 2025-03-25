Понедельничные матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу принесли крупные победы, а одной из их жертв стала сборная Латвии.
Отбор на ЧМ ⟩ Англия разгромила латышей, Сан-Марино забил, а Финляндия и Литва укрепили братство
Начав отбор с гостевой победы над Мальтой, латыши отправились на легендарный стадион «Уэмбли», где прочувствовали всю мощь сборной Англии.
На самом деле в первом тайме Латвия держалась достойно – несмотря на 17 ударов по своим воротам (против двух латвийских) и 79-процентное владение мячом у англичан, к перерыву счет был всего 0:1. Единственный гол в первые 45 минут забил Рис Джеймс на 38-й минуте, отправив мяч в сетку великолепным ударом со штрафного.
После перерыва статистика вновь была полностью на стороне Англии (удары 10:1, владение мячом 69:31) плюс хозяева добавили еще два гола. На 68-й минуте отличился Харри Кейн, а спустя восемь минут окончательный счет 3:0 установил Эберечи Эзе.
Англия остается единственной командой группы K, которая пока идет без потерь, ранее она обыграла и Албанию. Албанцы, в свою очередь, на этот раз уверенно победили Андорру со счетом 3:0. В их группу после плей-офф Лиги наций добавилась Сербия.
В группе G встречались Литва и Финляндия, и обе команды продемонстрировали свою результативность. Уже к 17-й минуте гости из Финляндии вели 2:0: на 4-й минуте счет открыл Каан Кайринен, а спустя несколько минут с пенальти отличился Йоэль Похьянпало.
Однако Литва не сдалась – к перерыву Армандас Куцис сократил отставание до минимума, а на 68-й минуте Гвидас Гинейтис установил окончательный счет 2:2.
Финляндия, которая в первом туре обыграла Мальту, продолжает борьбу с четырьмя очками, а Литва заработала свой первый балл. Лидером группы остается Польша, которая помимо победы над Литвой взяла еще три очка, обыграв Мальту со счетом 2:0.
Самую крупную, но вполне ожидаемую победу дня одержала Румыния, которая в группе H разгромила на выезде главного аутсайдера европейского футбола – Сан-Марино – со счетом 5:1.
Однако более примечательным событием стал гол Сан-Марино. На 67-й минуте Самуэле Дзаннони отправил мяч в сетку, сделав счет 1:3 – редкий момент радости для этой команды.
Для Румынии это была первая победа, так как в стартовом туре она уступила Боснии и Герцеговине, которая продолжает идти без потерь. На этот раз боснийцы обыграли Кипр со счетом 2:1.
Результаты:
Группа G:
Литва – Финляндия 2:2
Польша – Мальта 2:0
Группа H:
Босния и Герцеговина – Кипр 2:1
Сан-Марино – Румыния 1:5
Группа K:
Албания – Андорра 3:0
Англия – Латвия 3:0