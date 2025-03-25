Кто сказал, что небо не умеет показывать фокусы? Над Эстонией пронеслась спираль из научно-фантастического фильма, заставив людей почесать затылки и схватиться за фотоаппараты. Явление длилось всего мгновение, но вызвало больше вопросов, чем ответов. Некоторые говорят, что космос полон сюрпризов, которые настигают нас совершенно неожиданными способами.
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Кадр как из научно-фантастического фильма: в небе над Эстонией заметили нечто необычное (1)
Необычное спиральное образование было сфотографировано в нескольких местах по всей Эстонии. Такое же явление наблюдалось и в других местах северного полушария. Предполагается, что эта большая светящаяся спираль возникла в результате запуска ракеты компании SpaceX в США. Облако, которое было видно в течение нескольких минут, прежде чем рассеяться, предположительно, было вызвано остатками топлива, выброшенными ракетой в космос. Ракета Falcon 9 космической компании Илона Маска взлетела с секретной правительственной миссией из Флориды в 13:50 по местному времени (17:50 GMT).