Необычное спиральное образование было сфотографировано в нескольких местах по всей Эстонии. Такое же явление наблюдалось и в других местах северного полушария. Предполагается, что эта большая светящаяся спираль возникла в результате запуска ракеты компании SpaceX в США. Облако, которое было видно в течение нескольких минут, прежде чем рассеяться, предположительно, было вызвано остатками топлива, выброшенными ракетой в космос. Ракета Falcon 9 космической компании Илона Маска взлетела с секретной правительственной миссией из Флориды в 13:50 по местному времени (17:50 GMT).

Falcon 9 - многоразовая ракета. После отправки в космос он сбрасывает так называемый полезный груз (то, что он несет, например, искусственного спутника) для завершения своей миссии, которая продолжает его путешествие в космос. Затем ракета возвращается на Землю. При этом происходит сброс остатков топлива, которое, скорее всего, конденсируется и замерзает на спиральной траектории, вызванной движением ракеты, и на этих высотах (топливом Falcon 9 является керосин, температура плавления которого составляет -50 градусов по Цельсию). Так на Земле виден свет, отраженный от замерзшего топлива.