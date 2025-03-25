Райк подтвердила, что сама этот мультфильм не видела, поэтому решила расспросить о нем своих русских знакомых - но и они не смогли найти его в интернете. «Никто точно не знает, что это за фильм, но важно помнить, что в пропаганде Россия намного сильнее нас», - отметила она.

Она также напомнила о предыдущих провокациях со стороны России: например, летом 2022 года, когда правительство Эстонии демонтировало памятник-танк в Нарве. Спустя всего месяц на противоположном берегу Нарвского водохранилища, в Ивангороде, был установлен другой танк, который хорошо виден жителям Нарвы. «Это чистой воды запугивание, но в Нарве к этому уже привыкли. Летом над границей у нас висел огромный воздушный шар, похищали пограничные буи - это один из способов устрашения и создания напряженности», - сказала Райк.