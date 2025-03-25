В конце нового российского анимационного фильма «Малыш T-34» танк открывает огонь по Нарве. По словам мэра Нарвы Катри Райк (Социал-демократическая партия), речь идет о российской пропаганде.
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Катри Райк: российский мультик «Малыш Т-34» – это попытка посеять напряженность в Нарве (3)
Райк подтвердила, что сама этот мультфильм не видела, поэтому решила расспросить о нем своих русских знакомых - но и они не смогли найти его в интернете. «Никто точно не знает, что это за фильм, но важно помнить, что в пропаганде Россия намного сильнее нас», - отметила она.