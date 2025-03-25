Политолог: Террасу нужно было дать пост, чтобы «Ээсти 200» не развалилась

«Пост министра внутренних дел Террасу не доверили из-за небольшого политического опыта. В то же время нельзя было не дать Террасу пост. Таким образом гарантировали, что "Ээсти 200" не развалится», – поделился своими соображениями политолог в интервью «Актуальной камере».