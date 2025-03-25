По мнению политолога Тыниса Лехта, назначение министром сельского хозяйства Хендрика Терраса частично связано с тем, что партия «Ээсти 200» не могла не дать ему должность в новом правительстве, пишет Rus.ERR.
Политолог: Террасу нужно было дать пост, чтобы «Ээсти 200» не развалилась
«Пост министра внутренних дел Террасу не доверили из-за небольшого политического опыта. В то же время нельзя было не дать Террасу пост. Таким образом гарантировали, что "Ээсти 200" не развалится», – поделился своими соображениями политолог в интервью «Актуальной камере».
По оценке Лехта, коалиция Партии реформ и «Ээсти 200» держится на том, что у реформистов закончились простые удобные варианты.