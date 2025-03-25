Суд разрешил ЭПЦ МП взять новое название

Регистрационный отдел счел такое название вводящим в заблуждение, поскольку оно ошибочно включает всех православных верующих в Эстонии. С другой стороны, регистратор не выявил никаких других недостатков в заявке MPEÕK на регистрацию в ее уставе, сообщает BNS со ссылкой на постановление суда.

В соответствии с постановлением суда, новое название соответствует закону и не вводит в заблуждение относительно цели, сферы или правовой формы деятельности церкви.

Суд счел уместными и понятными объяснения истца о том, что новое название правильно указывает на цель и сферу деятельности церкви - она является христианской православной церковью, действующей в Эстонии.

По мнению суда, в контексте свободы вероисповедания нельзя делать вывод о том, что любая церковь может охватывать всех верующих. Выводы суда являются окончательными и обязательными для отдела регистрации, который должен руководствоваться ими при повторном рассмотрении заявления ЭПЦ МП о регистрации.

«Новым названием и уставом наша церковь подчеркивает свой самоуправляемый статус. В течение последнего года нам приходилось терпеть враждебное к нам отношение из-за наших канонических связей с Московским патриархатом, от которого и произошло название нашей церкви. Новое название и устав отражают нашу независимость в церковно-административных, - экономических, - религиозных и гражданских делах», - пояснил епископ Даниил.

19 сентября прошлого года ЭПЦ МП подала в отдел регистрации заявление об изменении устава и названия и попросила, чтобы новым ее названием было Эстонская православная церковь. Отдел регистрации передал заявление для разрешения судье, который счел название Эстонская православная церковь вводящим в заблуждение и неприемлемым, так как оно - по его оценке - вводило в заблуждение, поскольку могло охватывать всех православных верующих в Эстонии.

Затем ЭПЦ МП выбрала новое название - Эстонская христианская православная церковь, но регистрационный отдел по тем же причинам счел это название вводящим в заблуждение. Представители ЭПЦ МП оспорили это решение отдела регистрации и решение суда по этому вопросу является окончательным и вступило в силу.