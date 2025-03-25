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В одной из эстонских школ вспыхнул пожар

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Техника Спасательного департамента.
Техника Спасательного департамента. Фото: Võrumaa päästekomando

Во вторник утром в поселке Моосте Пыльваского уезда произошел пожар в здании местной школы. По первоначальным данным пострадавших нет.

В 8:18 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на верхнем этаже здания школы в Моосте на улице Парги-теэ. По словам очевидца, коридор двухэтажного здания был заполнен черным дымом, дым также шел из окон, сообщил представитель Лыунаского спасательного центра.

Все люди были выведены из здания, никто не пострадал.

Пожар произошел на чердаке здания, пламя вырвалось на крышу из дымохода. Возгорание было локализовано после 9 часов утра, работы по тушению продолжаются. С пожаром борются спасатели из Пыльва, Ряпина, Вярска, Выру и Аннелинна.

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