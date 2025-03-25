Президент Трамп сообщил, что соглашение о полезных ископаемых будет подписано в ближайшее время, а также обсуждается вопрос управления атомными электростанциями Украины. Эти шаги следует рассматривать как своего рода гарантии безопасности, предоставляемые Украине.

По словам Трампа, в случае заключения перемирия будут также обсуждаться вопросы установления линии разграничения между войсками. Однако источники агентства Reuters утверждают, что на этот раз переговоры касались исключительно вопроса прекращения боевых действий в акватории Чёрного моря, что выглядит вполне убедительным. Сейчас продолжаются встречи делегаций Украины и США. Источники в американской администрации не раскрывают подробностей, однако выражают оптимизм.

В контексте Черного моря речь идет не только о прекращении военных действий на море, но и о прекращении атак на украинские порты, которые Россия проводит в основном с применением беспилотников и ракет. Заявление Госдепартамента США о том, что стороны близки к прекращению боевых действий между Украиной и Россией, по всей видимости, не вполне отражает суть прошедших в Саудовской Аравии переговоров.

Министерство обороны России объявило о начале учений стратегических ракетных войск. Особое внимание уделяется тому, что в них задействованы межконтинентальные ракеты «Ярс», способные нести ядерные боеголовки.