Переговоры в Саудовской Аравии, безусловно, проходили в серьезном ключе и были сфокусированы на конкретных предложениях, пишет эксперт по вопросам безопасности Райнер Сакс.
Президент Трамп сообщил, что соглашение о полезных ископаемых будет подписано в ближайшее время, а также обсуждается вопрос управления атомными электростанциями Украины. Эти шаги следует рассматривать как своего рода гарантии безопасности, предоставляемые Украине.
По словам Трампа, в случае заключения перемирия будут также обсуждаться вопросы установления линии разграничения между войсками. Однако источники агентства Reuters утверждают, что на этот раз переговоры касались исключительно вопроса прекращения боевых действий в акватории Чёрного моря, что выглядит вполне убедительным. Сейчас продолжаются встречи делегаций Украины и США. Источники в американской администрации не раскрывают подробностей, однако выражают оптимизм.
В контексте Черного моря речь идет не только о прекращении военных действий на море, но и о прекращении атак на украинские порты, которые Россия проводит в основном с применением беспилотников и ракет. Заявление Госдепартамента США о том, что стороны близки к прекращению боевых действий между Украиной и Россией, по всей видимости, не вполне отражает суть прошедших в Саудовской Аравии переговоров.
Министерство обороны России объявило о начале учений стратегических ракетных войск. Особое внимание уделяется тому, что в них задействованы межконтинентальные ракеты «Ярс», способные нести ядерные боеголовки.
В отличие от ежегодных осенних испытательных запусков, эти учения выглядят нестандартно. Впервые несколько подразделений, базирующихся в Западной Сибири, будут выведены из постоянных мест дислокации и переведены в полевые условия.
Этот шаг носит скорее политический, чем военный характер, так как Россия хочет подчеркнуть особый статус учений. Это указывает на то, что переговоры с США, по мнению Москвы, приближаются к решающему этапу, и таким образом Кремль пытается оказать давление на Вашингтон.
Президент Украины заявил, что несколько дней назад в ходе успешной атаки в Крыму была применена ракета «Нептун». За последние недели поступали сообщения об уничтожении нескольких российских систем противовоздушной обороны в Крыму, что создало условия для нанесения ракетного удара. Президент Украины не уточнил цель атаки, однако в российских социальных сетях позавчера сообщали о взрыве в районе аэропорта Симферополя.
Вчера днем российская армия нанесла ракетный удар по городу Сумы, расположенному недалеко от российской границы. Были повреждены несколько жилых домов и здание начальной школы. Пострадали более 80 человек, в том числе более десяти школьников. Благодаря тому, что жители укрылись в убежищах, сообщений о погибших нет.
Также поступили сообщения о российских атаках с применением иранских беспилотников в разных регионах Украины. Крупнейший удар был нанесен по городу Изюм в Харьковской области.
Обстановка на фронтах
Число атак российской армии на фронтах немного увеличилось, что, вероятно, является ответом на возросшую активность украинских войск в нескольких направлениях.
- На направлениях Курск и Сумск российская армия продолжает активные атаки на позиции украинских войск, но безрезультатно. В Белгородской области украинские подразделения заняли еще одну деревню. Официальные украинские источники пока не комментируют эти бои.
- На Харьковском направлении продолжаются позиционные бои.
- На Купянском направлении атаки российской армии сохраняют прежнюю интенсивность, но украинская оборона до сих пор не прорвана.
- На Лиманском направлении темп наступления российских подразделений увеличился, но сообщений об их успехах нет. Интенсивные, но безрезультатные атаки также отмечаются в районе Сиверска.
- В Бахмутском районе российские войска активизировались в районе Часова Яра, но украинские силы отбили атаки. В Торецке украинские контратаки оказались успешнее российских наступательных действий, однако в целом ситуация на этом участке фронта остается без значительных изменений.
- На Покровском направлении обе стороны продолжают активные наступательные действия. Есть сообщения о продвижении как российских, так и украинских войск, однако значительных изменений линии фронта не зафиксировано. Украинские военные, участвующие в боях в этом районе, отмечают, что российская армия использует меньше пехоты, чем ранее.
- На юго-запад от Донецка зафиксировано небольшое усиление атак российских войск, однако группировка сил остается неизменной.
- На Южном фронте произошли несколько боевых столкновений малой интенсивности, но изменений в обстановке не произошло.