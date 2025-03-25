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Эстония примет чемпионат Северных стран по артистическому плаванию

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С международных соревнований спортсмены Эстонской школы водных видов спорта привезли десять медалей.
С международных соревнований спортсмены Эстонской школы водных видов спорта привезли десять медалей. Фото: Школа водных видов спорта.

С 29 по 30 марта в Кохтла-Ярве, в спортивном центре Wiru пройдет молодежный чемпионат Северных стран по артистическому плаванию.

За медали будут бороться национальные сборные шести стран: Финляндии, Швеции, Норвегии, Латвии, Литвы и Эстонии.

«Мы растем, эти соревнования стали новым уровнем для нашей страны, ведь до этого в Эстонии проводились только чемпионаты Балтии, - рассказывает организатор чемпионата, руководитель Школы водных видов спорта (Eesti Veespordialade Kool) Антон Ржанов. - Ожидается очень зрелищное мероприятие, причем уже с самой церемонии открытия соревнований, которая начнется в субботу, в 16.00. Приглашаем всех, программа соревнований очень насыщенная, будет интересно!»

Например, впервые в истории от эстонской сборной выступит спортсмен в произвольном мужском соло по артистическому плаванию.

«Судить чемпионат Северных стран будут арбитры высочайшего уровня, - добавляет Ржанов. – рефери соревнований - председатель Технического комитета по артистическому плаванию Улла Люцениус. Наблюдателем от организации World Aquatics будет Марлон Фалькон. Также будет и трое нейтральных судей: два из Египта и один из Исландии».

Расписание соревнований по артистическому плаванию

Суббота, 29 марта 2025 года

16:15 – церемония открытия

16:30 – соревнования в дисциплинах Free Solo и Male Solo

18:15 – разминка (Free Combination)

18:30 – соревнования Free Combination

19:00 – церемония награждения

Воскресенье, 30 марта 2025 года

11:15 – соревнования Free Duet

11:45 – разминка (Free Team)

12:30 – соревнования Free Team

13:30 – церемония награждения

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