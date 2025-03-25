Эстония примет чемпионат Северных стран по артистическому плаванию

За медали будут бороться национальные сборные шести стран: Финляндии, Швеции, Норвегии, Латвии, Литвы и Эстонии.

«Мы растем, эти соревнования стали новым уровнем для нашей страны, ведь до этого в Эстонии проводились только чемпионаты Балтии, - рассказывает организатор чемпионата, руководитель Школы водных видов спорта (Eesti Veespordialade Kool) Антон Ржанов. - Ожидается очень зрелищное мероприятие, причем уже с самой церемонии открытия соревнований, которая начнется в субботу, в 16.00. Приглашаем всех, программа соревнований очень насыщенная, будет интересно!»

Например, впервые в истории от эстонской сборной выступит спортсмен в произвольном мужском соло по артистическому плаванию.

«Судить чемпионат Северных стран будут арбитры высочайшего уровня, - добавляет Ржанов. – рефери соревнований - председатель Технического комитета по артистическому плаванию Улла Люцениус. Наблюдателем от организации World Aquatics будет Марлон Фалькон. Также будет и трое нейтральных судей: два из Египта и один из Исландии».

Расписание соревнований по артистическому плаванию Суббота, 29 марта 2025 года 16:15 – церемония открытия 16:30 – соревнования в дисциплинах Free Solo и Male Solo 18:15 – разминка (Free Combination) 18:30 – соревнования Free Combination 19:00 – церемония награждения Воскресенье, 30 марта 2025 года 11:15 – соревнования Free Duet 11:45 – разминка (Free Team) 12:30 – соревнования Free Team 13:30 – церемония награждения