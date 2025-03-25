Хейно Тина было всего шесть месяцев, когда его депортировали в Сибирь. Дорогу в холодные края, начавшуюся ровно 76 лет назад, он пережил во многом благодаря бабушке, которая в вагоне для скота сушила его пеленки теплом своего тела.
Для подписчиков
Переживший мартовскую депортацию: меня забрали прямо из колыбели (1)
76 лет со дня мартовской депортации
25 марта 1949 года советские оккупационные власти депортировали из Эстонии в Сибирь более 20 700 человек, а всего из трех стран Балтии - свыше 90 000.