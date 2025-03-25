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Переживший мартовскую депортацию: меня забрали прямо из колыбели (1)

Перевод: Ева Ойжинская
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Хейно депортировали в Сибирь шестимесячным младенцем вместе с матерью и сестрой. Уроженец Пыльва стал таллиннцем и всю жизнь проработал инженером-машиностроителем.
Хейно депортировали в Сибирь шестимесячным младенцем вместе с матерью и сестрой. Уроженец Пыльва стал таллиннцем и всю жизнь проработал инженером-машиностроителем. Фото: Martin Pedaja

Хейно Тина было всего шесть месяцев, когда его депортировали в Сибирь. Дорогу в холодные края, начавшуюся ровно 76 лет назад, он пережил во многом благодаря бабушке, которая в вагоне для скота сушила его пеленки теплом своего тела.

76 лет со дня мартовской депортации

25 марта 1949 года советские оккупационные власти депортировали из Эстонии в Сибирь более 20 700 человек, а всего из трех стран Балтии - свыше 90 000.

Опираясь на записи отца, Хейно по крупицам восстановил историю трагической судьбы своих близких. Записанное свидетельствует о силе семьи Тина.

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