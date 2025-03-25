Хейно депортировали в Сибирь шестимесячным младенцем вместе с матерью и сестрой. Уроженец Пыльва стал таллиннцем и всю жизнь проработал инженером-машиностроителем.

Хейно Тина было всего шесть месяцев, когда его депортировали в Сибирь. Дорогу в холодные края, начавшуюся ровно 76 лет назад, он пережил во многом благодаря бабушке, которая в вагоне для скота сушила его пеленки теплом своего тела.