В действующей программе внутренней безопасности на 2024-2027 годы амбиции полиции по искусственному интеллекту сведены к анализу видеозаписей, планируется создать «возможности ИИ для обработки видеоизображений (по изображению камер в общественных местах), которые смогут обнаруживать угрозы, чтобы активно на них реагировать».

Яани, который занимал пост министра внутренних дел в течение 16 месяцев в 2021–2022 годах, прежде чем занять эту должность, имел долговременную карьеру в полиции. К настоящему времени руководство Министерством внутренних дел фактически взяли на себя бывшие сотрудники правоохранительных органов, канцлером является ветеран полиции Тармо Мийлитс, двое из трех вице-канцлеров - бывшие высокопоставленные офицеры полиции.

В плане развития внутренней безопасности на 2020-2030 годы о настроенной искусственным интеллектом сети камер не упоминается, эта цель с безумным потенциалом для помех проскользнула как бы незаметно в программу внедрения (программу внутренней безопасности), утвержденную министром внутренних дел. Можно задаться вопросом, было бы там так смело все написано, если бы министр не был совсем недавно крупным полицейским начальником. Если бы официальная политика, одобренная в 2021 году, была реализована, камеры наблюдения уже должны были бы у нас иметь функцию распознавания лиц в режиме реального времени.