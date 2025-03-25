МЕЭЛИС ОЙДСАЛУ Камеры наблюдения с распознаванием лиц стали официальной политикой государства еще четыре года назад

Желание PPA использовать ИИ автоматически не означает «окитаивания» Эстонии
В 2021 году глава МВД Кристьян Яани распорядился создать сеть камер наблюдения с распознаванием лиц
Будущее регулирование ИИ в Европе обеспечит нам куда лучшую защиту, чем в США и Великобритании
Внедрение сети камер с распознаванием лиц является официальной политикой уже четыре года. Сейчас же намерение сократить использование ИИ и рассмотреть его применение в другой, более ограниченной форме, можно спокойно обсудить, как и любой другой вопрос, считает редактор Меэлис Ойдсалу.
В июне прошлого года Европейский парламент предпринял решительный шаг, введя мораторий на распознавание лиц в реальном времени в общественных местах с помощью сети камер.
Коммерческие решения, уже используемые в силовых структурах США (например, Clearview AI), могут остаться мечтой для эстонской полиции, поскольку в готовящемся Еврокомиссией постановлении об искусственном интеллекте его использование в обеспечении общественного порядка может обсуждаться в очень ограниченных случаях (например, борьба с терроризмом) или в очень ограниченном масштабе.
«Благодаря новому закону об искусственном интеллекте ЕС может помешать компаниям и властям относиться ко всем нам как к ходячим штрих-кодам», - написал тогда один аналитик на портале Euronews.
Идея сети камер наблюдения Департамента полиции и погранохраны (PPA) с искусственным интеллектом не является недавней идеей чиновников, а является одной из официальных целей Министерства внутренних дел уже на протяжении четырех лет.
Программа внутренней безопасности на 2020-2024 годы, утвержденная в 2021 году директивой министра внутренних дел Кристьяна Яани, который в то время представлял Центристскую партию, предусматривала, что не позднее 2024 года будет разработана «общенациональная сеть камер, поддерживающих распознавание лиц и номеров в общественных местах, которую можно использовать в любое время для устранения беспорядков». Формулировка неудачная.
Сегодня полиция заявляет, что амбиции были сокращены, и нет никаких планов по созданию сети камер, распознающих лица в реальном времени в общественных местах. Таким образом, сейчас анализируется более узкое применение, чем цель, поставленная Кристьяном Яани в 2021 году.
В действующей программе внутренней безопасности на 2024-2027 годы амбиции полиции по искусственному интеллекту сведены к анализу видеозаписей, планируется создать «возможности ИИ для обработки видеоизображений (по изображению камер в общественных местах), которые смогут обнаруживать угрозы, чтобы активно на них реагировать».
Яани, который занимал пост министра внутренних дел в течение 16 месяцев в 2021–2022 годах, прежде чем занять эту должность, имел долговременную карьеру в полиции. К настоящему времени руководство Министерством внутренних дел фактически взяли на себя бывшие сотрудники правоохранительных органов, канцлером является ветеран полиции Тармо Мийлитс, двое из трех вице-канцлеров - бывшие высокопоставленные офицеры полиции.
В плане развития внутренней безопасности на 2020-2030 годы о настроенной искусственным интеллектом сети камер не упоминается, эта цель с безумным потенциалом для помех проскользнула как бы незаметно в программу внедрения (программу внутренней безопасности), утвержденную министром внутренних дел. Можно задаться вопросом, было бы там так смело все написано, если бы министр не был совсем недавно крупным полицейским начальником. Если бы официальная политика, одобренная в 2021 году, была реализована, камеры наблюдения уже должны были бы у нас иметь функцию распознавания лиц в режиме реального времени.
То, что такая важная цель была включена в документ по реализации, одобренный одним министром, не имеющим более широких политических полномочий, само по себе заслуживает внимания. В связи с этим можно дать рекомендацию МВД и полиции не подозревать СМИ и критиков в преждевременной госфобии или страхе перед законниками. Ведь само же по себе довольно неприятно, когда государство само преподносит такое масштабное изменение как просто техническую или прикладную тему.
В то же время ИИ слишком важен, чтобы бояться касаться его в политических обсуждениях, как в случае того, как решило второе правительство премьер-министра Кристен Михала поступить с камерами наблюдения. Никакого полицейского ИИ-заговора нет, камеры видеонаблюдения с распознаванием лиц являются официальной политикой Министерства внутренних дел в течение четырех лет, но, поскольку политические документы, по-видимому, не очень-то читаются, люди сейчас удивляются, и политики дистанцируются от Министерства внутренних дел как от больного чумой.
Вместо того, чтобы сеять конъюнктурный страх перед ИИ, можно рассмотреть возможность обновления национальной политики в этой отрасли. Искусственный интеллект - это когнитивное оружие, дающее огромное преимущество как в обычной, так и в гибридной войне, и если мы будем политически стигматизировать разработки в области безопасности, связанные с ИИ, мы станем слишком легкой добычей для потенциального зла в будущем.
Например, в Украине функция массового анализа искусственных видеоматериалов (нечто подобное сейчас желает внедрить PPA) помогает не только обеспечить внутреннюю безопасность во время войны, но и быстро узнавать о вооружении, тактике и запасах противника. Умелое использование алгоритмов и их усердная подготовка не то чтобы прям спасли ВСУ, но определенно очень помогли украинской армии.
Для эстонских силовых структур такого рода аналитические способности и включение искусственного интеллекта в другие процессы будут иметь жизненно важное значение в ближайшем будущем, потому что хотя Россия внедряет ИИ медленнее, умные действия украинцев заставляют и россиян развивать применение ИИ.
Эстонская полиция, получившая в последние годы награды Европола за инновации, явно находится в авангарде технологий в мире. Совместно с Нидерландами и Швецией планируется внедрение полицейских дронов в городах, наркометр, разработанный в сотрудничестве эстонских правоохранителей и Таллиннского технического университета, является первым в мире портативным устройством с подобной доказательной ценностью.
PPA планирует использовать мюонный томограф, разработанный в сотрудничестве с эстонской стартап-компанией, с помощью которого можно будет видеть сквозь стены «внутренности» транспортных средств, прибывающих на погранпереход. Способность видеть сквозь стены также планируется протестировать на зданиях.
В сравнении со странами ОЭСР, полиция Эстонии явно входит в число лидеров по высокому уровню доверия к правоохранительным органам, в Латвии соответствующий показатель до недавнего времени был значительно ниже, но мы пока немного отстаем от Финляндии.
В Эстонии много говорили о сокращении численности полицейских и, как следствие, об уменьшении присутствия в населенных пунктах и на автомагистралях как гаранте доверия, и это подавалось как причина необходимости технических решений, но по статистике Эстония не является бедной полицейскими силами страной.
В Эстонии на 100 000 жителей приходится примерно 300 полицейских, что лишь немного ниже среднего показателя по Европейскому союзу. В Финляндии соответствующий показатель в два раза меньше (менее 150 полицейских на 100 000 жителей). Следовательно, сам по себе этот аргумент не может использоваться в качестве оправдания более инвазивных технических решений.
Высокий индекс доверия позволил эстонской полиции более смело делать ставку на так называемые более инвазивные технологии, однако любая технология безопасности, как известно, является палкой о двух концах.
Последствием будущей незаконной слежки с использованием искусственного интеллекта станет гораздо более масштабная и массовая возможность нарушения фундаментальных прав, чем раньше, причем уже на техническом уровне, на котором сами по себе надзорные органы уже мало что понимают. Мы не осознаем, насколько частный сектор уже может наблюдать за нами и знать информацию о нас, ведь в том числе с помощью искусственного интеллекта предприятия изучают нас и наши привычки и направляют наш выбор.
Государства тут вели себя еще довольно скромно со своими ограничениями на приложения по сбору данных. Утечки данных при применении искусственного интеллекта могут иметь гораздо больший эффект, чем комичная оплошность двух сотрудников Полиции безопасности в студенческой корпорации, которой не было дано никаких таких публичных объяснений, которые не звучали бы слишком странно.
Если надзор (в том числе со стороны спецкомиссии Рийгикогу по контролю за учреждениями безопасности) станет более авторитетным и компетентность политиков в области искусственного интеллекта усилится, общественность также сможет легче усваивать необходимые инновации в области искусственного интеллекта. В противном случае политики тут же будут нырять в ближайший куст, спасаясь от критических стрел, каждый раз, когда в одном предложении упоминаются ИИ и безопасность.