Социал-демократы выдвигают Танеля Кийка кандидатом на должность вице-спикера Рийгикогу на выборах правления парламента, которые состоятся в четверг. Ни Центристская партия, ни EKRE не поддержат его кандидатуру, поэтому решающую роль снова сыграет партия «Отечество», от которой зависит, кто будет представлять в Рийгикогу оппозицию - Кийк или Арво Аллер.
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Танель Кийк претендует на пост вице-спикера Рийгикогу, но не может рассчитывать на поддержку своей бывшей партии
«Согласно устоявшейся практике, пост второго вице-спикера Рийгикогу должен принадлежать крупнейшей оппозиционной силе, которой в нынешнем парламенте являются социал-демократы. Поэтому мы решили выдвинуть кандидатуру Танеля Кийка и призываем других оппозиционных депутатов поддержать его», - заявил председатель фракции Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс.