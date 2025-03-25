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Танель Кийк претендует на пост вице-спикера Рийгикогу, но не может рассчитывать на поддержку своей бывшей партии

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Танель Кийк.
Танель Кийк. Фото: Kristjan Teedema

Социал-демократы выдвигают Танеля Кийка кандидатом на должность вице-спикера Рийгикогу на выборах правления парламента, которые состоятся в четверг. Ни Центристская партия, ни EKRE не поддержат его кандидатуру, поэтому решающую роль снова сыграет партия «Отечество», от которой зависит, кто будет представлять в Рийгикогу оппозицию - Кийк или Арво Аллер.

«Согласно устоявшейся практике, пост второго вице-спикера Рийгикогу должен принадлежать крупнейшей оппозиционной силе, которой в нынешнем парламенте являются социал-демократы. Поэтому мы решили выдвинуть кандидатуру Танеля Кийка и призываем других оппозиционных депутатов поддержать его», - заявил председатель фракции Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс.

«Танель Кийк - один из наиболее заметных и опытных политиков молодого поколения в Эстонии. Он проявил себя в сложный период пандемии, когда был министром, а также зарекомендовал себя как сильный парламентарий. Безусловно, он является достойным кандидатом в вице-спикеры Рийгикогу. Танель умеет находить компромиссы между партиями в вопросах организации работы парламента. Но не менее важно и то, что он убежденный демократ и сторонник парламентской системы, что особенно актуально в сегодняшней политической ситуации», - пояснил Ляэнеметс.

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