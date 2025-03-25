Танель Кийк претендует на пост вице-спикера Рийгикогу, но не может рассчитывать на поддержку своей бывшей партии

«Танель Кийк - один из наиболее заметных и опытных политиков молодого поколения в Эстонии. Он проявил себя в сложный период пандемии, когда был министром, а также зарекомендовал себя как сильный парламентарий. Безусловно, он является достойным кандидатом в вице-спикеры Рийгикогу. Танель умеет находить компромиссы между партиями в вопросах организации работы парламента. Но не менее важно и то, что он убежденный демократ и сторонник парламентской системы, что особенно актуально в сегодняшней политической ситуации», - пояснил Ляэнеметс.