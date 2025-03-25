В последние годы число случаев мошенничества на социальных платформах резко выросло. Особенно активны мошенники в Facebook Marketplace, где можно продавать и покупать всевозможные товары, начиная с посуды или одежды и заканчивая мебелью или техникой.
В Facebook Marketplace мошенники охотятся за деньгами и покупателей, и продавцов
По данным британского банка TSB, каждая третья реклама в Facebook Marketplace является подложной – именно там происходит 73% всех случаев мошенничества при покупке или продаже посредством социальных сетей. По информации TSB, в 2023 году наиболее распространено было мошенничество в связи с транспортными средствами и их деталями, затем следовали телефоны, обувь и одежда.
По словам руководителя отдела по борьбе с отмыванием денег банка Citadele Виктора Ткаченко, с годами распространенные в социальных сетях мошеннические схемы становятся все более изощренными.
«На помощь мошенникам приходят быстро развивающиеся технологии наподобие искусственного интеллекта, которые позволяют им создавать все более реалистичные и трудно распознаваемые схемы, поддельные изображения, видео и документы. Нововведения в социальных сетях, такие как новые формы рекламы и закрытые группы предоставляют мошенникам больше возможностей сокрытия своих целей», – прокомментировал Ткаченко.
Наиболее распространены, по словам Ткаченко, среди мошенников такие тактики, как перенаправление пользователя на поддельные сайты, продажа товаров по подозрительно низких ценам, требование предоплаты и фальшивые подтверждения оплаты. Ткаченко отметил, что в Эстонии в последнее время получила распространение фальшивая продажа малоценных товаров.
«Как правило, стоимость такой вещи, например предмета электроники, быта, одежды, составляет до 100 евро. Сравнительно низкая стоимость дает мошеннику уверенность в том, что жертва не будет подавать заявление в полицию, поскольку посчитает, что столь маленькими суммами полиция не будет заниматься. В то же время, обманув 10 человек на 30 евро, мошенник заработает уже 300», – рассказал представитель банка Citadele.
Мошенники подстерегают продавцов и покупателей
«Когда человек размещает объявление о продаже на Facebook Marketplace, мошенники могут с ним связаться, но отказаться оплачивать товар банковским переводом либо выразить желание о пересылке конкретной курьерской компаний. Они присылают ссылку, где продавцу нужно ввести данные банковской карты и интернет-банка, чтобы он сам или мнимый курьер получил оплату. В действительности схема используется для того, чтобы завладеть банковской информацией жертвы и при помощи ее получить доступ к его деньгам», – сказал Ткаченко.
Мошенники также могут изображать продавцов, предлагая по хорошим ценам товары, которых в реальности не существует, либо пользуясь такой же схемой, какая описана выше, где нужно ввести свою персональную информацию на сомнительном сайте.
По словам Ткаченко, главными причинами, по которым люди становятся жертвами мошенников, являются спешка и доверчивость, которые зачастую затмевают бдительность: «Мошенники пользуются доверием и подталкивают людей к поспешному принятию решений, чтобы у них не оставалось времени на сомнения и анализ. Например, утверждают, что продать товар нужно срочно или что в очереди уже есть другие заинтересованные покупатели».
Он добавил, что при покупках в социальных сетях в первую очередь следует оценить надежность продавца и реалистичность предложения. Продавцы, предлагающие товары по крайне низкой цене или торопящие покупателя, часто пытаются воспользоваться импульсивностью людей.
«Если на Marketplace вы видите новый телефон по цене, значительно ниже рыночной, очень вероятно, что это поддельное предложение», - отметил Ткаченко.
Также стоит обратить внимание на способ оплаты. Если продавец или покупатель предлагает способы оплаты, отличные от рекомендованных Facebook, например наличными или через малоизвестные платформы, следует быть осторожным. Кроме того, полезно изучить профиль человека: если он создан недавно, имеет мало друзей, фотографий или публикаций, это может быть признаком мошенничества. Обязательно стоит ввести имя продавца или покупателя в поисковик Google и посмотреть, не сталкивался ли кто-то еще с негативным опытом общения с ним. Также можно проверить группы в Facebook, где люди делятся своим опытом столкновения с мошенниками.
Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенничества, совершая покупки на Facebook Marketplace, сообщите об этом в свой банк и полицию.