В Facebook Marketplace мошенники охотятся за деньгами и покупателей, и продавцов

Мошенники подстерегают продавцов и покупателей

«Когда человек размещает объявление о продаже на Facebook Marketplace, мошенники могут с ним связаться, но отказаться оплачивать товар банковским переводом либо выразить желание о пересылке конкретной курьерской компаний. Они присылают ссылку, где продавцу нужно ввести данные банковской карты и интернет-банка, чтобы он сам или мнимый курьер получил оплату. В действительности схема используется для того, чтобы завладеть банковской информацией жертвы и при помощи ее получить доступ к его деньгам», – сказал Ткаченко.

Мошенники также могут изображать продавцов, предлагая по хорошим ценам товары, которых в реальности не существует, либо пользуясь такой же схемой, какая описана выше, где нужно ввести свою персональную информацию на сомнительном сайте.

По словам Ткаченко, главными причинами, по которым люди становятся жертвами мошенников, являются спешка и доверчивость, которые зачастую затмевают бдительность: «Мошенники пользуются доверием и подталкивают людей к поспешному принятию решений, чтобы у них не оставалось времени на сомнения и анализ. Например, утверждают, что продать товар нужно срочно или что в очереди уже есть другие заинтересованные покупатели».

Он добавил, что при покупках в социальных сетях в первую очередь следует оценить надежность продавца и реалистичность предложения. Продавцы, предлагающие товары по крайне низкой цене или торопящие покупателя, часто пытаются воспользоваться импульсивностью людей.