В нескольких станциях от Таллинна - по направлению в Палдиски - находится один из ближайших пригородов столицы Эстонии - Сауэ, который путешественники обычно проезжают стороной, однако если сделать здесь остановку, можно позволить себе неспешно прогуляться по городу и узнать очень много интересного.
Неповторимый облик пригорода Таллинна: уникальная дубрава, микс архитектуры разных веков, гамаки в парке
В Сауэ находится самая северная дубрава в Европе, а супружеская пара, купившая старинную рыцарскую мызу, полностью ее отреставрировала и открыла для экскурсий.
При этом в современном деревянном здании волостной управы чиновниками планируются решения, которые позволят в несколько раз увеличить численность населения городка, поскольку добавится целый новый район с современной застройкой.
Свадьбы и вечеринки в господском доме
Сауэ исторически стоит на землях двух рыцарских мыз. В то время как от одной из них, Ванамыйза, остались разве что руины голландской мельницы, вторая переживает свои лучшие годы в бережных руках Эльги Крийса, которая сегодня является хозяйкой мызы Фридрихсгоф.
Эта мыза также изначально была частью мызы Саусти, но в первой половине XVII века ее отделили и с тех пор она была самостоятельным хозяйством, а в 1780-х годах завершилось строительство главного здания - господского дома мызы, в котором жил Фридрих Герман фон Ферзен, род которого императрицей Екатериной II был возведен в графский статус, а затем и в баронский. Роскошное здание в стиле барокко спроектировал архитектор Иоганн Шульц, автор проекта здания губернаторского управления, которое, думаю, видели все, кто хоть раз в жизни бывал на Тоомпеа.
С течением времени мыза переходила от одной немецкой фамилии к другой, пока в ходе земельной реформы 1919 года она не была национализирована и передана во владение ветерана Освободительной войны Йоханнеса Эрма. Советская власть вновь национализировала усадьбу, и чего там в то время только не было, от больницы и дома престарелых до эстонского агротехнического бюро.
Когда Эстония восстановила свою независимость, мызу вернули дочери Йоханнеса Эрма, госпоже Элге Вийлуп, которая, в свою очередь, продала усадьбу супругам Эльги и Яану Крийса, которые со второй половины 90-х годов занимались тем, что восстанавливали мызу с целью возвращения первозданного состояния. Сегодня Эльги, несмотря на свой почтенный возраст, сама водит экскурсии по своей мызе и организует мероприятия в ней, от свадеб до различных вечеринок.
Только после основания станции город начал обрисовываться физически, но активное жилищное строительство здесь началось только лишь в период советской оккупации, а именно после того как в 1960 году Сауэ был присоединен к Таллинну.
Вплоть до восстановления независимости Сауэ был частью столицы, лишь 25 августа 1993 года микрорайон Сауэ стал городом Сауэ и отделился от Таллинна. За это время здесь развернулось довольно значительное строительство жилых многоквартирных домов, существенная часть которых к сегодняшнему дню уже претерпела реновацию.
Парк-читальня рядом с облагоображенными хрущевками
Здесь стоит обратить внимание, насколько Сауэ похорошел за последние несколько лет. Помимо реновации советских домов, за которую стоит похвалить местных жителей, власти волости также занялись активным благоустройством города. Например, улицу Коондизе превратили в эдакую аллею, с разными видами активностей на ней.
Еще каких-то 6 лет назад тут было просто поле с разбитым тротуаром, а сейчас вы можете начать знакомство с городом с интересных фактов о нем, размещенных на специальных стендах, причем достаточно хорошего дизайна. Чуть дальше поставили кабинку с бесплатной библиотекой, куда горожане сдают свои ненужные книги, и вы можете взять любую приглянувшуюся, хотя книгами дело не ограничивается. Есть возможность и поиграть в настольные игры, параллельно изучая историю Сауэ в хронологическом порядке.
Это, конечно, хорошее общественное пространство для небольшого города, но волость решила пойти дальше, и на пустующей поляне, окруженной хрущевками, был разбит целый небольшой парк с детскими площадками, сегментированный на зоны для детей разного возраста, чтобы каждый ребенок мог найти для себя что-то интересное для себя. Даже гамаки разложили, да и в целом про взрослых не забыли, что часто бывает с такими проектами, которые ориентируют только на подрастающее поколение.
Однако больше всего муниципальная власть уделила внимания центральному парку, реконструировав его и прилегающую к нему улицу Кютизе. Пространственным дополнением парка является новое здание волостной управы Сауэ.
В 2017-м году, в ходе административной реформы, волость Сауэ объединилась с волостями Нисси, Керну и городом Сауэ, что лишило его административного статуса, однако упростило управление окружающими территориями. В том же году для новой волости было решено построить современное здание, куда бы переехали волостная управа и волостное собрание.
В 2020 году новое здание было готово, став одной из достопримечательностей Сауэ. Это открытое для посетителей здание, которое называют одним из примеров успеха эстонской архитектуры этого десятилетия. Здесь рекомендуют снимать обувь, и да, примерно 80 чиновники, которые здесь работают, ходят в носках или тапочках. Это правило не про чистоту, а про уют, дабы создать ненапряженную, немного домашнюю, но и рабочую атмосферу.
Помогает в этом также дизайн интерьера, ведь все здание, как внутри так и снаружи сделано из дерева. Учитывая масштабное воздействие строительного сектора на окружающую среду, очевидно, что в XXI веке выбор строительных материалов должен быть осознанным, и архитекторы еще на стадии подготовки проекта предложили клен в качестве основного строительного материала; проект имеет достаточно неплохие показателями относительно СО2.
Поработали также с рельефом, и так одна из сторон «треугольника» здания оказалась будто бы вкопанной в землю. Но холмике растут круглогодичные растения, а тропинки ведут прямо на второй этаж здания.
Природный алтарь
Обитатели другой части города живут в своих частных домах, и в плане благоустройства их волнует разве что уборка листьев у себя во дворе, да приведение его в порядок после зимы. В Эстонии в большинстве небольших городов так, что большую часть площади составляет частный сектор, и Сауэ в этом смысле не исключение.
Обычный такой дом - это двухэтажка с двускатной крышей, на которой зачастую можно увидеть панели солнечных генераторов, которые заметно уменьшают хозяевам дома расходы на электричество. Одна из дорог в районе частного сектора Сауэ выводит на тропу здоровья, которая идет через сауэскую дубраву, и, на секундочку, это самая северная природная дубовая роща в Европе.
Также она является и самой старой, здесь можно найти дубы, которым около четырехсот лет. Это одно из природных достояний Эстонии, страны, где дубы издревле имели особое, сакральное значение, а для Сауэ дуб является отдельным символом, увековеченным в геральдике волости.
Дубрава высится на очень богатом подлеске, где произрастают кустарники и деревья разного возраста. По инициативе профессора Виктора Мазинга в 1996 году по всей стране начали выбирать деревья года Эстонии, большинство из которых находится в дубовой роще Сауэ.
Есть тут и особый дуб, крестовский, который является природным алтарем, ветви которого в определенном месте срослись в форме креста, что подмечает даже отдельный стенд в центре города. Все особые деревья в этой роще отмечены специальными табличками, установленными вдоль тропинки, которая выведет вас на поляну, где зажигают главный костер на Иванову ночь и где проводятся различные мероприятия на сцене под открытым небом.
В определенном смысле Сауэ является обычным пригородом Таллинна, где есть мыза, природа, реновированные панельные дома. Но у каждого такого пригорода есть своя история и своя индивидуальность, которая незаметна, если постоянно проезжать эти места на машине или на поезде.