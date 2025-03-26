Неповторимый облик пригорода Таллинна: уникальная дубрава, микс архитектуры разных веков, гамаки в парке

Когда Эстония восстановила свою независимость, мызу вернули дочери Йоханнеса Эрма, госпоже Элге Вийлуп, которая, в свою очередь, продала усадьбу супругам Эльги и Яану Крийса, которые со второй половины 90-х годов занимались тем, что восстанавливали мызу с целью возвращения первозданного состояния. Сегодня Эльги, несмотря на свой почтенный возраст, сама водит экскурсии по своей мызе и организует мероприятия в ней, от свадеб до различных вечеринок.

Мыза Сауэ. Фото: Даниил Куракин, частный архив

Только после основания станции город начал обрисовываться физически, но активное жилищное строительство здесь началось только лишь в период советской оккупации, а именно после того как в 1960 году Сауэ был присоединен к Таллинну.

Вплоть до восстановления независимости Сауэ был частью столицы, лишь 25 августа 1993 года микрорайон Сауэ стал городом Сауэ и отделился от Таллинна. За это время здесь развернулось довольно значительное строительство жилых многоквартирных домов, существенная часть которых к сегодняшнему дню уже претерпела реновацию.

Один из реновированных домов в Сауэ. Фото: Даниил Куракин, частный архив

Парк-читальня рядом с облагоображенными хрущевками

Здесь стоит обратить внимание, насколько Сауэ похорошел за последние несколько лет. Помимо реновации советских домов, за которую стоит похвалить местных жителей, власти волости также занялись активным благоустройством города. Например, улицу Коондизе превратили в эдакую аллею, с разными видами активностей на ней.