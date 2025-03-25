В своем свежем экономическом прогнозе Банк Эстонии отмечает, что восстановление экономики Эстонии началось, но оно омрачено угрозой торговых барьеров и ростом цен.
Банк Эстонии: повышение налогов будет способствовать дальнейшему росту цен
В центробанке ожидают, что рост экономики Эстонии составит 1,5% в этом году и около 2,5% в следующие два года.
Как передала BNS пресс-служба Банка Эстонии, по оценке экспертов центробанка некоторое повышение конкурентоспособности наряду с восстановлением внешнего спроса привело к росту экспорта, что в конце прошлого года вернуло эстонскую экономику на путь роста. Однако для выхода из вызванного кризисом спада потребуется время, так как в Эстонии производство стало дороже, чем у конкурентов, и для адаптации потребуется постепенное повышение производительности.
Глобальная экономическая картина усложнилась, и это накладывает свой отпечаток и на эстонскую экономику. Принимаемые властями США защитные таможенные пошлины и ответные шаги не оказали значительного влияния на экономику Эстонии, однако центробанк признает, что условия торговли могут ухудшиться еще больше.
Это окажет сильное влияние на Эстонию, поскольку мы являемся небольшой открытой экономикой, в значительной степени зависящей от экспорта. Если США выполнят свое обещание и введут 25-процентные пошлины на экспорт из ЕС, это значительно замедлит экономический рост Эстонии, хотя и не приведет к рецессии.
Повышение налогов будет способствовать дальнейшему росту цен на продукты питания и услуги. Центробанк пояснил, что цены на продукты питания и услуги, включая автоналог, а также повышение ставки налога с оборота и акцизов, приведут в этом году к росту стоимости жизни.
В общей сложности на повышение налогов приходится около трети инфляции, которая, по прогнозам центрального банка, ускорится до 6% в целом за год. Поскольку в начале года вырос еще и подоходный налог, покупательная способность населения снизится. Это, в свою очередь, будет сдерживать потребление и замедлит восстановление экономики.
Общий располагаемый доход Эстонии, включающий пенсии, другие доходы и смягчение от снижения процентных ставок, с точки зрения покупательной способности в этом году останется на том же уровне, что и в прошлом году. Ситуация может улучшиться в 2026 году, так как отмена так называемого налогового горба снизит налоговое бремя и значительно повысит покупательную способность средней чистой зарплаты.
По оценке Банка Эстонии, ситуация на рынке труда в Эстонии останется стабильной. В предыдущие годы реакция рынка труда на экономический спад была сдержанной: относительно небольшое снижение занятости и более значительная корректировка рабочей нагрузки. Поэтому повышение экономической активности не вызовет немедленной волны найма, так как на начальном этапе производство может быть увеличено за счет имеющихся работников. Безработица снизится по сравнению с текущим уровнем, но снижение это будет достаточно медленным еще и потому, что число людей, ищущих работу в Эстонии, сокращается.
Поскольку рост заработной платы в прошлом году ускорился, несмотря на большое предложение рабочей силы, по мнению центробанка, это может указывать на проблему, когда навыки соискателей и потребности работодателей уже не так хорошо совпадают. Эту проблему можно снять с помощью различных мер на рынке труда, таких как обучение, стажировки, карьерные услуги.
Центробанк подчеркивает, что даже в очень трудные времена не следует забывать о долгосрочной перспективе государственных финансов. Новая правящая коалиция решила увеличить расходы на оборону и инициировала налоговые реформы, призванные сократить будущие государственные доходы. В Европейском союзе согласились с тем, что в ближайшие четыре года расходы на оборону могут быть достаточно высокими, так что в исключительных случаях они не будут учитываться при расчете допустимой величины дефицита госбюджет.
По оценке Банка Эстонии, расходы, необходимые для быстрого повышения обороноспособности Эстонии, вполне объяснимы, но центробанк подчеркивает, что стоит следить за тем, чтобы высвобождение расходов на оборону не привело к увеличению дефицита госбюджета по другим причинам, кроме дополнительных расходов на оборону.
«В долгосрочной перспективе следует помнить, что более высокая долговая нагрузка также означает более высокие ежегодные процентные платежи и более ограниченные возможности для других государственных расходов. Если в будущем потребуется выделить больше денег на оборону Эстонии, то было бы разумно найти постоянное решение для финансирования этих расходов из текущих доходов», - считают эксперты центробанка.
По оценке Банка Эстонии, долгосрочный план управления государственными финансами, направленный на преодоление ежегодно растущего дефицита госбюджета, позволит предприятиям более уверенно осуществлять инвестиции, тем самым способствуя созданию рабочих мест и экономическому развитию.