Банк Эстонии: повышение налогов будет способствовать дальнейшему росту цен

Общий располагаемый доход Эстонии, включающий пенсии, другие доходы и смягчение от снижения процентных ставок, с точки зрения покупательной способности в этом году останется на том же уровне, что и в прошлом году. Ситуация может улучшиться в 2026 году, так как отмена так называемого налогового горба снизит налоговое бремя и значительно повысит покупательную способность средней чистой зарплаты.

По оценке Банка Эстонии, ситуация на рынке труда в Эстонии останется стабильной. В предыдущие годы реакция рынка труда на экономический спад была сдержанной: относительно небольшое снижение занятости и более значительная корректировка рабочей нагрузки. Поэтому повышение экономической активности не вызовет немедленной волны найма, так как на начальном этапе производство может быть увеличено за счет имеющихся работников. Безработица снизится по сравнению с текущим уровнем, но снижение это будет достаточно медленным еще и потому, что число людей, ищущих работу в Эстонии, сокращается.

Поскольку рост заработной платы в прошлом году ускорился, несмотря на большое предложение рабочей силы, по мнению центробанка, это может указывать на проблему, когда навыки соискателей и потребности работодателей уже не так хорошо совпадают. Эту проблему можно снять с помощью различных мер на рынке труда, таких как обучение, стажировки, карьерные услуги.