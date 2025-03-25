В Финляндии выросла безработица: ситуация среди мужчин - самая мрачная в ЕС

В этой возрастной группе уровень безработицы в феврале поднялся до 9,4%. Год назад этот показатель составлял 7,8%. Количество трудозанятых, напротив, было на 64 000 человек меньше, чем год назад.

«В последний раз уровень трудовой занятости был настолько низким весной 2021 года, когда рынок восстанавливался после спада, вызванного пандемией коронавируса. Уровень безработицы в последний раз был таким же высоким в начале 2016 года», – говорит старший актуарий Статистического центра Элина Пелконен в пресс-релизе.

Ситуация среди мужчин тяжелая

Согласно данным Статистического центра, ситуация среди мужчин в Финляндии самая мрачная в ЕС. В феврале на рынке труда насчитывалось 146 000 безработных мужчин. Безработных женщин в то же время было 117 000.

В январе уровень мужской безработицы в Финляндии составлял 9,4%. Одновременно с этим Финляндия обошла по этому показателю Испанию, где число безработных среди мужчин достигало 9,3%.

Средний уровень безработицы среди мужчин в ЕС в то время составлял 5,6%.

Также в Швеции уровень мужской безработицы увеличился: в январе он составлял 8,6%.

Если рассматривать уровень безработицы среди мужчин и женщин в целом, то в Швеции и Испании в январе он был выше, чем в Финляндии.

В Швеции в январе общий показатель для мужчин и женщин составлял 8,9%. В Испании – 10,4%, в Финляндии – 8,7%.

На февраль пока нет возможности сравнить показатели, так как Евростат еще не опубликовало данные по всем странам, сообщают в Статистическом центре.

«Очень вероятно, что в ближайшие месяцы Финляндия не улучшит свою позицию в международном сравнении, так как февральские данные по безработице в стране были выше, чем ранее, – оценивает старший актуарий Статистического центра Перти Таскинен.