Растет число людей, которым безразлична экологическая направленность компаний и «зеленые» характеристики товаров и услуг. Исследование Kantar Emor показывает, что готовность переплачивать за экологичность остается ниже уровня прошлых лет.
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ГРАФИК ⟩ Интерес к «зеленой» продукции в Эстонии идет на спад
Людей, склонных считать экологичность важной, по-прежнему значительно больше, чем тех, кто так не считает. Однако доля тех, кто не придает значения экологически ориентированной деятельности компаний, выросла до 40%.