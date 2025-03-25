ГРАФИК Интерес к «зеленой» продукции в Эстонии идет на спад

Людей, склонных считать экологичность важной, по-прежнему значительно больше, чем тех, кто так не считает. Однако доля тех, кто не придает значения экологически ориентированной деятельности компаний, выросла до 40%.

«Год назад, на фоне общей возросшей неопределенности и роста цен, готовность эстонцев платить больше за экологически чистые продукты резко снизилась. В этом году значительно увеличилось число людей, прямо заявляющих, что экологичность продуктов и услуг, а также «зеленое» мышление производителей и поставщиков им не важны», - прокомментировала эксперт по исследованиям Kantar Emor Катрин Мяннасте. По ее словам, эта тенденция особенно ярко проявляется среди мужчин пожилого возраста, но заметна и среди всех остальных групп.