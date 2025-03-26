Лига Наций не предотвратила Вторую мировую войну, ООН прямо сейчас доказывает свою несостоятельность в предотвращении и прекращении современных крупных войн. Вадим Штепа считает, что если в годы Холодной войны ни СССР, ни США и мысли не держали о захвате чужих территорий, то сейчас международное право уже не сдерживает имперские амбиции.
ВАДИМ ШТЕПА ⟩ Война в Украине показала, что международного права больше не существует?
Стремительное развитие событий вокруг Украины вдруг поставило вопрос о том, а существует ли институт международного права как таковой?
Он был создан еще в Античности. Но чтобы не углубляться далеко в историю, вспомним только историю ХХ века.
ООН сравнялась в беспомощности с Лигой Наций?
После Первой мировой войны, и особенно после Второй человечество озаботилось предотвращением подобных ужасов. После Первой это не получилось. Разные страны создали Лигу Наций - но она была неправомочна решать международные вопросы. Это получился сугубо консультативный орган.
В 1933 году свежеизбранный канцлер Германии Адольф Гитлер отказался консультироваться с другими странами и вывел свою страну из Лиги Наций. В ноябре 1939 года Лига Наций исключила из своего состава СССР - за нападение на Финляндию. Но разве это остановило советскую агрессию?
В общем, Лига Наций не смогла предотвратить Вторую мировую войну. И после этой войны была создана ООН. Ну уж, казалось бы, люди «наелись» этих мировых войн - и новая глобальная организация должна предотвращать их в принципе. Но не получилось.
Дело в том, что Вторая мировая война была закончена Ялтинско-Потсдамским соглашением. А оно предусматривало фактическое деление планеты между двумя победившими блоками - советским и западным. Запад фактически сдал всю Восточную Европу под управление СССР. А аннексированные в 1940 году Балтийские страны просто вернули в состав московской империи.
Поэтому ни о каком равноправном международном порядке после Второй мировой войны говорить не приходилось. Роль постоянных членов Совета Безопасности ООН заняли страны-победители, с правом вето на решения любых других государств. Решения Генеральной Ассамблеи ООН, представляющей большинство стран мира, имеют лишь «рекомендательный» характер.
Холодная война обходилась без аннексий
Эпоха Холодной войны, начавшейся после Второй мировой, означала глобальное противостояние СССР и США. Но что интересно, даже при всех своих прокси-конфликтах в разных регионах планеты, ни Союзу, ни Штатам не приходило в голову аннексировать и присоединять к себе территории других стран.
Все-таки международное право, пусть и криво, но соблюдалось. Можно вспомнить Хельсинкский Заключительный Акт 1975 года (кстати, подписанный ровно 50 лет назад), в котором все страны обязывались соблюдать взаимную территориальную целостность.
Распад СССР, Югославии и Чехословакии не нарушал этот Акт. Потому что в нем говорилось лишь о недопустимости внешних агрессий на другие страны. Но если страна хочет стать независимой, Хельсинкский Акт ей этого не запрещал. И после распада СССР все его республики подтвердили соблюдение Хельсинкского Акта.
И с самого соглашения о создании СНГ отношения России и Украины оставались абсолютно взаимоуважительными. Обе страны неоднократно заключали договоры, в которых полностью признавали территориальную целостность друг друга. Да даже если вспомнить эпоху СССР, невозможно представить, чтобы РСФСР пошла войной на УССР, чтобы откусить у нее Донецкую и Луганскую области.
Юпитеру и Марсу приготовиться?
А что мы наблюдаем сегодня? Московские пропагандисты утверждают, что «никакой Украины не существует». Российский министр иностранных дел заявляет, что Украина должна отдать России Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, потому что они «записаны в российской конституции». Мне страшно за жителей Марса и Юпитера, если их однажды тоже запишут в эту конституцию!
Мы наблюдаем прямое столкновение империи и международного права. Что такое империя? Это метрополия и захват чужих территорий. В России метрополией невозможно называть даже русские регионы - вроде Ярославской или Архангельской области. Ибо это - такие же нищие колонии, как Якутия или Бурятия.
Якутия - богатейшая своими ресурсами республика. Но она вот уже 30 лет не может построить мост через Лену. Потому что все деньги у нее изымает Москва.
Ну вот как это называть? Это классическая имперская политика. Мол, жители наших провинций нам не важны! Мы их когда-то завоевали, ну и черт с ними! А мы будем завоевывать новые территории!
Международное право в такой ситуации полностью исчезает. И мы из XXI века возвращаемся в эпоху неандертальцев и кроманьонцев.