ВАДИМ ШТЕПА Война в Украине показала, что международного права больше не существует?

Стремительное развитие событий вокруг Украины вдруг поставило вопрос о том, а существует ли институт международного права как таковой?

Он был создан еще в Античности. Но чтобы не углубляться далеко в историю, вспомним только историю ХХ века.

ООН сравнялась в беспомощности с Лигой Наций?

После Первой мировой войны, и особенно после Второй человечество озаботилось предотвращением подобных ужасов. После Первой это не получилось. Разные страны создали Лигу Наций - но она была неправомочна решать международные вопросы. Это получился сугубо консультативный орган.

В 1933 году свежеизбранный канцлер Германии Адольф Гитлер отказался консультироваться с другими странами и вывел свою страну из Лиги Наций. В ноябре 1939 года Лига Наций исключила из своего состава СССР - за нападение на Финляндию. Но разве это остановило советскую агрессию?

В общем, Лига Наций не смогла предотвратить Вторую мировую войну. И после этой войны была создана ООН. Ну уж, казалось бы, люди «наелись» этих мировых войн - и новая глобальная организация должна предотвращать их в принципе. Но не получилось.