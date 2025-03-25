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Вопрос читателя: в чем разница между сетевым договором и договором на поставку электроэнергии?

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Подписание договора. Фото иллюстративное.
Подписание договора. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Для того чтобы в доме было электричество, необходимо заключить два отдельных договора: сетевой договор и договор на поставку электроэнергии. Объясняем, что представляет собой каждый из них и как договоры связаны между собой.

Сетевой договор заключается с компанией, которая управляет электросетями в вашем регионе и обеспечивает подачу электроэнергии в дом. Этот договор, как правило, долгосрочный и не определяет, у кого именно вы покупаете электричество.

Обязанности электросетевой компании:

  • управление и обслуживание линий электропередачи, подстанций и другой инфраструктуры;
  • передача электроэнергии от производителей к потребителям;
  • устранение перебоев в электроснабжении и обеспечение надежности сети;
  • взыскание сетевых тарифов, которые могут быть указаны в отдельном счете или включены в счет от поставщика электроэнергии.

Сетевой договор необходим каждому потребителю электроэнергии, но выбрать сетевую компанию самостоятельно нельзя - она зависит от места жительства. В Эстонии работает несколько сетевых компаний, крупнейшая из которых - Elektrilevi.

Как узнать, какая сетевая компания обслуживает ваш дом?

Определить своего сетевого оператора можно следующими способами:

  • на сайте Elering - на его портале доступна карта и система поиска, позволяющие определить сетевую компанию по адресу или кадастровому номеру;
  • в счете за электроэнергию - если у вас уже есть договор на поставку электричества, в счете будет указан и сетевой оператор;
  • в местном самоуправлении - если вы недавно переехали, информацию о сетевой компании можно уточнить в муниципалитете;
  • на сайтах сетевых компаний - можно напрямую обратиться в соответствующую компанию или проверить информацию на их сайте.

Договор на поставку электроэнергии необходим для покупки электричества

Договор на поставку электроэнергии заключается с продавцом электричества и определяет, у кого и по какой цене вы покупаете электроэнергию. Электропоставщик - это компания, которая производит или закупает электричество на рынке и продает его конечным потребителям.

В отличие от сетевого договора, договор на поставку электроэнергии более гибкий, так как позволяет выбирать между разными поставщиками и тарифными планами.

По договору на поставку электроэнергии:

  • вы приобретаете электричество по рыночной цене (биржевой тариф) или по заранее согласованной фиксированной цене на определенный период;
  • оплачиваете потребленную электроэнергию напрямую продавцу.

Для заключения договора на поставку электроэнергии необходимо иметь действующий сетевой договор - без него договор на поставку оформить нельзя.

Что произойдет, если не выбрать поставщика электроэнергии?

Если у вас есть действующий сетевой договор, но вы не заключили договор с поставщиком электроэнергии, вы автоматически начинаете потреблять электричество в рамках общей услуги. С 1 июня 2024 года услугу общей поставки в Эстонии оказывает Elektrum Eesti OÜ, выигравший соответствующий тендер, организованный Elektrilevi.

Общая услуга - это регулирующаяся государством услуга, позволяющая потреблять электроэнергию без заключенного договора с поставщиком. Она предназначена для малых потребителей, к которым относятся домашние потребители, квартирные товарищества, объединения владельцев зданий, а также бизнес-потребители, чьи электроустановки подключены к сети Elektrilevi через низковольтную линию с главным предохранителем мощностью до 63 ампер.

Цена на электроэнергию в рамках общей услуги формируется в соответствии с Законом о рынке электроэнергии и основывается на средневзвешенной биржевой цене Nord Pool, к которой добавляется торговая наценка.

Чтобы выйти из системы общей услуги, достаточно заключить договор с любым поставщиком электроэнергии по вашему выбору.

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