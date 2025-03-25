Вопрос читателя: в чем разница между сетевым договором и договором на поставку электроэнергии?

В отличие от сетевого договора, договор на поставку электроэнергии более гибкий, так как позволяет выбирать между разными поставщиками и тарифными планами.

По договору на поставку электроэнергии:

вы приобретаете электричество по рыночной цене (биржевой тариф) или по заранее согласованной фиксированной цене на определенный период;

оплачиваете потребленную электроэнергию напрямую продавцу.

Для заключения договора на поставку электроэнергии необходимо иметь действующий сетевой договор - без него договор на поставку оформить нельзя.

Что произойдет, если не выбрать поставщика электроэнергии?

Если у вас есть действующий сетевой договор, но вы не заключили договор с поставщиком электроэнергии, вы автоматически начинаете потреблять электричество в рамках общей услуги. С 1 июня 2024 года услугу общей поставки в Эстонии оказывает Elektrum Eesti OÜ, выигравший соответствующий тендер, организованный Elektrilevi.

Общая услуга - это регулирующаяся государством услуга, позволяющая потреблять электроэнергию без заключенного договора с поставщиком. Она предназначена для малых потребителей, к которым относятся домашние потребители, квартирные товарищества, объединения владельцев зданий, а также бизнес-потребители, чьи электроустановки подключены к сети Elektrilevi через низковольтную линию с главным предохранителем мощностью до 63 ампер.

Цена на электроэнергию в рамках общей услуги формируется в соответствии с Законом о рынке электроэнергии и основывается на средневзвешенной биржевой цене Nord Pool, к которой добавляется торговая наценка.

Чтобы выйти из системы общей услуги, достаточно заключить договор с любым поставщиком электроэнергии по вашему выбору.