Для того чтобы в доме было электричество, необходимо заключить два отдельных договора: сетевой договор и договор на поставку электроэнергии. Объясняем, что представляет собой каждый из них и как договоры связаны между собой.
Вопрос читателя: в чем разница между сетевым договором и договором на поставку электроэнергии?
Сетевой договор заключается с компанией, которая управляет электросетями в вашем регионе и обеспечивает подачу электроэнергии в дом. Этот договор, как правило, долгосрочный и не определяет, у кого именно вы покупаете электричество.
Обязанности электросетевой компании:
- управление и обслуживание линий электропередачи, подстанций и другой инфраструктуры;
- передача электроэнергии от производителей к потребителям;
- устранение перебоев в электроснабжении и обеспечение надежности сети;
- взыскание сетевых тарифов, которые могут быть указаны в отдельном счете или включены в счет от поставщика электроэнергии.
Сетевой договор необходим каждому потребителю электроэнергии, но выбрать сетевую компанию самостоятельно нельзя - она зависит от места жительства. В Эстонии работает несколько сетевых компаний, крупнейшая из которых - Elektrilevi.
Как узнать, какая сетевая компания обслуживает ваш дом?
Определить своего сетевого оператора можно следующими способами:
- на сайте Elering - на его портале доступна карта и система поиска, позволяющие определить сетевую компанию по адресу или кадастровому номеру;
- в счете за электроэнергию - если у вас уже есть договор на поставку электричества, в счете будет указан и сетевой оператор;
- в местном самоуправлении - если вы недавно переехали, информацию о сетевой компании можно уточнить в муниципалитете;
- на сайтах сетевых компаний - можно напрямую обратиться в соответствующую компанию или проверить информацию на их сайте.
Договор на поставку электроэнергии необходим для покупки электричества
Договор на поставку электроэнергии заключается с продавцом электричества и определяет, у кого и по какой цене вы покупаете электроэнергию. Электропоставщик - это компания, которая производит или закупает электричество на рынке и продает его конечным потребителям.
В отличие от сетевого договора, договор на поставку электроэнергии более гибкий, так как позволяет выбирать между разными поставщиками и тарифными планами.
По договору на поставку электроэнергии:
- вы приобретаете электричество по рыночной цене (биржевой тариф) или по заранее согласованной фиксированной цене на определенный период;
- оплачиваете потребленную электроэнергию напрямую продавцу.
Для заключения договора на поставку электроэнергии необходимо иметь действующий сетевой договор - без него договор на поставку оформить нельзя.
Что произойдет, если не выбрать поставщика электроэнергии?
Если у вас есть действующий сетевой договор, но вы не заключили договор с поставщиком электроэнергии, вы автоматически начинаете потреблять электричество в рамках общей услуги. С 1 июня 2024 года услугу общей поставки в Эстонии оказывает Elektrum Eesti OÜ, выигравший соответствующий тендер, организованный Elektrilevi.
Общая услуга - это регулирующаяся государством услуга, позволяющая потреблять электроэнергию без заключенного договора с поставщиком. Она предназначена для малых потребителей, к которым относятся домашние потребители, квартирные товарищества, объединения владельцев зданий, а также бизнес-потребители, чьи электроустановки подключены к сети Elektrilevi через низковольтную линию с главным предохранителем мощностью до 63 ампер.
Цена на электроэнергию в рамках общей услуги формируется в соответствии с Законом о рынке электроэнергии и основывается на средневзвешенной биржевой цене Nord Pool, к которой добавляется торговая наценка.
Чтобы выйти из системы общей услуги, достаточно заключить договор с любым поставщиком электроэнергии по вашему выбору.