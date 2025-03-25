В марте 1949 года более 20 000 человек, в основном женщины, дети и пожилые люди, были насильно депортированы из Эстонии в Сибирь. Всего в этом месяце в рамках так называемой мартовской депортации из стран Балтии было выслано около 95 000 человек.

Хотя большинство депортированных вернулось домой в 1958 году, а последние - в 1965-м, несколько тысяч не смогли вернуться и навсегда остались на чужбине. Этот трагический момент в истории Эстонии оставил глубокий след в судьбах тысяч семей.

Каждый год в этот день нарвитяне и власти города собираются на небольшую торжественную церемонию, которая проходит возле железнодорожного вокзала у памятника Memento Mori.

В этом году с речами выступили мэр города Катри Райк и священнослужитель Александровской церкви Владимир. Также пару слов о важном дне сказал бывший мэр Нарвы Антс Лийметс. Почтить память депортированных пришел и другой бывший мэр Нарвы Яан Тоотс.

«Первые поезда прошли через Нарву, это была одна из дорог в Сибирь. Мы должны помнить этот день, чтобы он никогда не повторился. Это была беда не только эстонцев - депортировали и финно-угров, и русских, и украинцев, и даже немцев, которые тут жили. Это грустный день», - сказала Катри Райк.

Она отметила, что с каждым годом собирается больше людей, приносят больше цветов - потому, что люди понимают, что сейчас время сплотиться.

По словам Райк, сейчас особенно страшно, но весна придет и в этом году, и единственный способ противостоять войне - жить свою обычную жизнь, надеяться и молиться, что война не придет к нам.

Мэр добавила, что это мероприятие всегда отмечалось скромно и тихо, в небольшом кругу, но имеет свои корни и традиции, а также - огромную значимость не только для Нарвы, но и для всей Эстонии.