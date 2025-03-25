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ChatGPT как финансовый гуру: доверили бы вы свои деньги ИИ?

Перевод: Каролина Вертяева
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Исследование, проведенное в Техническом университете Дрездена, показало, что ChatGPT и несколько других языковых моделей, включая Meta Llama, Google Gemini, а также модели из Китая и Кореи, часто способны предоставлять инвестиционные рекомендации, столь же хорошие или даже более качественные, чем цифровые «робо-советники».
Исследование, проведенное в Техническом университете Дрездена, показало, что ChatGPT и несколько других языковых моделей, включая Meta Llama, Google Gemini, а также модели из Китая и Кореи, часто способны предоставлять инвестиционные рекомендации, столь же хорошие или даже более качественные, чем цифровые «робо-советники». Фото: Algi Febri Sugita

Немцы часто боятся выходить на фондовый рынок из-за нехватки знаний и страха ошибок. Ученые Технического университета Дрездена решили выяснить, способен ли искусственный интеллект - в частности, ChatGPT и другие крупные языковые модели - давать надежные инвестиционные рекомендации.​

Согласно исследованию, ChatGPT и ряд других языковых моделей, включая Meta Llama, Google Gemini, а также модели из Китая и Южной Кореи, зачастую давали такие же хорошие или даже лучшие инвестиционные советы, чем цифровые «робо-консультанты», работающие на простых алгоритмах, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. В некоторых случаях рекомендации языковых моделей были точнее и лучше обоснованы.

«Советы языковых моделей часто были очень конкретными - с указанием тикеров акций и распределения по портфелю», - отметил руководитель исследования профессор Ларс Хорнуф. - «Это помогает укрепить доверие пользователей, в отличие от брокеров, которые просто предлагают ETF, но не объясняют, почему».

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