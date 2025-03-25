ChatGPT как финансовый гуру: доверили бы вы свои деньги ИИ?

Согласно исследованию, ChatGPT и ряд других языковых моделей, включая Meta Llama, Google Gemini, а также модели из Китая и Южной Кореи, зачастую давали такие же хорошие или даже лучшие инвестиционные советы, чем цифровые «робо-консультанты», работающие на простых алгоритмах, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. В некоторых случаях рекомендации языковых моделей были точнее и лучше обоснованы.