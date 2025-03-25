Все могло быть иначе, но соседка проболталась: 76 лет назад матери с двумя маленькими дочерьми пришлось переселиться в землянку на чужбине

«Зря она это сказала. Возможно, в противном случае все осталось как было, но тогда все думали о собственной безопасности», - вспоминает Эне Юурик. Сейчас она возглавляет вильяндиское отделение общества Memento. Восемь лет своей жизни она была вынуждена провести в землянке в Сибири.

Разлученная семья

«Я думаю, что то, что сейчас происходит в Украине, - крайне печально. Там настоящий кошмар: дома разрушены, столько людей пострадало и погибло», - говорит Эне. После небольшой паузы она добавляет: «Когда нас увезли в Сибирь, все имущество пришлось оставить, но наша семья в принципе была очень бедной».

Они жили в городе Валга, на чердачном этаже, в комнате с кухней. Отец, который был большим патриотом, к тому времени уже давно был отправлен в Карлаг (Карагандинский исправительно-трудовой лагерь - прим. пер.). В то время, в конце марта, были школьные каникулы, и старшие братья Эне гостили у родственников в деревне.

«У нашей мамы была очень большая семья: четыре сестры и четыре брата», - отмечает Эне. Из всей их семьи в Сибирь отправили только ее, ее пятилетнюю сестру и их мать. 23 марта Эне исполнилось семь лет, а рано утром 25 марта их увезли. Братья так и остались у родственников - за ними не вернулись.