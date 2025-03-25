Основным источником роста российской экономики в настоящее время является военная промышленность. Отрасли, связанные с оборонной промышленностью – производство оружия, боеприпасов и оборонной техники – получили масштабную поддержку из государственного бюджета.
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Российская экономика переживает бум – или нет? (1)
Разделение промышленной статистики на «военную» и «гражданскую» экономику выявляет четкое разделение: военная промышленность растет, в то время как остальные секторы испытывают нехватку рабочей силы и замедленный рост.