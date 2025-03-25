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Российская экономика переживает бум – или нет? (1)

Перевод: Дмитрий Рая
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Экономическая картина в России неоднозначна: военная промышленность процветает, но многие отрасли испытывают большое давление.
Экономическая картина в России неоднозначна: военная промышленность процветает, но многие отрасли испытывают большое давление. Фото: Maxim Shemetov

Основным источником роста российской экономики в настоящее время является военная промышленность. Отрасли, связанные с оборонной промышленностью – производство оружия, боеприпасов и оборонной техники – получили масштабную поддержку из государственного бюджета.

Разделение промышленной статистики на «военную» и «гражданскую» экономику выявляет четкое разделение: военная промышленность растет, в то время как остальные секторы испытывают нехватку рабочей силы и замедленный рост.

В понедельник Банк Финляндии провел семинар, на котором был представлен обзор текущего состояния российской экономики и прогнозы на будущее. Хотя на первый взгляд российская экономика процветает, при более пристальном рассмотрении экономика нашего восточного соседа сталкивается с серьезными проблемами.

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