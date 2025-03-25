Разделение промышленной статистики на «военную» и «гражданскую» экономику выявляет четкое разделение: военная промышленность растет, в то время как остальные секторы испытывают нехватку рабочей силы и замедленный рост.

В понедельник Банк Финляндии провел семинар, на котором был представлен обзор текущего состояния российской экономики и прогнозы на будущее. Хотя на первый взгляд российская экономика процветает, при более пристальном рассмотрении экономика нашего восточного соседа сталкивается с серьезными проблемами.