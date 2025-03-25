Министерство: передача Малеваской основной школы в Кохтла-Ярве в ведение государства невозможна

В обращении, отправленном от имени школьной семьи, указывалось, что завершавшиеся неудачей конкурсы на пост директора подрывали работу школы, ее развитие и переход обучения на эстонский язык. Также остается непонятным, почему городской управе не подходит кандидатура Эвы Адамсон, которая три года работала заместителем директора.