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Министерство: передача Малеваской основной школы в Кохтла-Ярве в ведение государства невозможна

Перевод: Павел Соболев
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Ингар Дуболазов, руководитель отдела перехода на эстоноязычное образование Министерства образования и науки.
Ингар Дуболазов, руководитель отдела перехода на эстоноязычное образование Министерства образования и науки. Фото: Константин Седнев

Действующая в Кохтла-Ярве Малеваская основная школа в начале марта направила в Министерство образования и науки письмо с просьбой перевести в госюрисдикцию учебное заведение, сославшись на политическую нестабильность в городе. Министерство рассмотрело предложение, но не посчитало его целесообразным.

В обращении, отправленном от имени школьной семьи, указывалось, что завершавшиеся неудачей конкурсы на пост директора подрывали работу школы, ее развитие и переход обучения на эстонский язык. Также остается непонятным, почему городской управе не подходит кандидатура Эвы Адамсон, которая три года работала заместителем директора.

Помимо министерства, письмо было направлено также канцлеру права и городской управе Кохтла-Ярве; канцлера права попросили проанализировать законность предыдущих конкурсов на пост директора школы.

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