Действующая в Кохтла-Ярве Малеваская основная школа в начале марта направила в Министерство образования и науки письмо с просьбой перевести в госюрисдикцию учебное заведение, сославшись на политическую нестабильность в городе. Министерство рассмотрело предложение, но не посчитало его целесообразным.
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Министерство: передача Малеваской основной школы в Кохтла-Ярве в ведение государства невозможна
В обращении, отправленном от имени школьной семьи, указывалось, что завершавшиеся неудачей конкурсы на пост директора подрывали работу школы, ее развитие и переход обучения на эстонский язык. Также остается непонятным, почему городской управе не подходит кандидатура Эвы Адамсон, которая три года работала заместителем директора.