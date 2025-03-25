Школы получат дополнительные деньги на материалы, необходимые для перехода на эстоноязычное обучение

Министр образования и науки Кристина Каллас заявила, что историческая реформа перехода на эстоноязычное образование идет по плану, и в долгосрочной перспективе страна движется к единой эстоноязычной школе. «Все эстонские дети и молодые люди должны иметь равные возможности для получения качественного образования, - сказал министр. - Мы поддерживаем школы в приобретении дополнительных учебных материалов, потому что современные и разнообразные учебные материалы полезны как учителям, так и ученикам».

Поддержка для покупки учебных материалов предназначена для так называемых переходных школ, и для учащихся 2-х и 5-х классов тех школ, в которых учатся ученики, родной язык которых отличается от эстонского. Пособие рассчитывается на основе текущего количества учащихся 1-х и 4-х классов. Также учитываются учащиеся с новым статусом иммигранта и учащиеся с особыми образовательными потребностями. Поддержку получают также 2-е и 5-е классы частных школ, перешедших на эстоноязычное обучение.

Поддерживаемые учебные материалы включают учебную литературу, в том числе учебники, рабочие тетради, дидактические материалы, предназначенные для учителей; лицензии на цифровое образовательное программное обеспечение и другие цифровые решения для образовательных целей; развивающие игры и наборы, способствующие логопедическому и общему развитию речи. Не поддерживается приобретение инфотехнологического оборудования, музыкальных инструментов, экипировки для уроков физкультуры, канцелярских товаров и мебели.

Заявка на поддержку подается в информационной системе обработки заявок. Прием заявок будет открыт с 31 марта по 20 апреля.