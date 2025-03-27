В очередном выпуске подкаста «Экономика360°» говорим о предстоящем послевоенном восстановлении Украины.
Когда пушки умолкнут: кому доверят восстанавливать разрушенную Украину?
На самом деле процесс восстановления экономики и инфраструктуры Украины уже идет, однако сегодня он касается в первую очередь критически важных для военного времени сфер: энергетики, транспорта, дорожного строительства.
К полноценному восстановлению страны можно будет приступить при поддержке партнеров лишь тогда, когда окончательно завершатся военные действия и будут подписаны мирные соглашения – на это надеются сегодня многие, и не только в Украине.
Гость подкаста – украинский журналист, главный редактор журнала «Деньги» Олександр Крамаренко.
Уже сейчас ясно, что на восстановление разрушенной войной украинской экономики уйдут годы, проекты ожидаются масштабные и дорогостоящие. И в них, предположительно, смогут активно участвовать эстонские компании.
Приводить в порядок и перестраивать в Украине придется буквально все – и промышленность, и сельское хозяйство, и транспорт, и связь, и инфраструктуру, и жилье.
По мнению Олександра Крамаренко, сам процесс экономического восстановления Украины вряд ли будет жестко централизованным.
Эксперт предполагает, что проекты и работы по восстановлению «будут распределяться слоями»: какие-то стратегически важные сферы останутся под контролем Киева, какие-то будут доверены местным властям на самом разном уровне. Немалую роль при этом могут сыграть прямые контакты украинских и зарубежных бизнесменов.
Как считает Крамаренко, было бы справедливо, если в тендерах и распределении контрактов на восстановление инфраструктуры и предприятий в первую очередь приняли участие западные союзники, в том числе Эстония – пропорционально своей поддержке Украины в военное время.
С другой стороны, все мы понимаем, что Эстония в ЕС и НАТО – далеко не самый крупный игрок. Что может сделать эстонский бизнес, чтобы не остаться в стороне в процессе послевоенного восстановления Украины?
По словам Крамаренко, для эстонских компаний в Украине есть очевидные ниши, в которых они развивали и продолжают развивать сотрудничество с местными партнерами: это логистика (принимая во внимание морские перевозки), ИТ-сфера, а также высокие технологии - в первую очередь в оборонной промышленности.
Благодаря поддержке, которую Эстонское государство и частные бизнесмены оказывают украинцам в войне против России, «у эстонцев в Украине сегодня сложилась очень крутая репутация», отмечает Крамаренко.
«Те неформальные связи, которые сейчас у нас возникают, способны стать фундаментом для бизнеса и совместных проектов. Это вещи, которые сложно переоценить. Это дорогого стоит», - подчеркивает эксперт.
Как долго, по оценкам Олександра Крамаренко, может занять процесс послевоенного восстановления Украины?
«Если мы говорим о восстановлении масштабов экономики в денежном выражении, то при нормальной экономической политике и поддержке со стороны партнеров это займет максимум четыре-пять лет», - полагает он.
«Если же мы говорим о модернизации и создании современной экономики, которая будет смотреть вперед, а не назад, я думаю, что на это потребуется максимум десять лет. И я совершенно уверен, что новая украинская металлургия, например, будет зеленой, высокотехнологичной», - рассуждает Крамаренко.
«Я считаю, что в этом случае украинское сельское хозяйство будет не хуже, чем в Италии или в Голландии. На рынке авиационной техники мы станем игроками, не уступающими Бразилии - при наличии экономической свободы и поддержки, при условии, что нам будут открывать рынки, как это в свое время сделали США для Республики Корея», - продолжает эксперт.
«Максимум десять лет нормальной мирной жизни с адекватным управлением – и вы Украину не узнаете», - резюмирует Олександр Крамаренко.
О чем еще говорим в подкасте:
- Эстония уже шефствует над Житомирской областью – что происходит там сегодня?
- Какие задачи в послевоенном восстановлении Украины окажутся самыми сложными и дорогостоящими?
- Станет ли Украина в ближайшие годы промышленным и технологическим хабом Европы?
- Насколько важную роль в восстановлении страны могут сыграть США?
Подробнее - в свежем выпуске подкаста «Экономика360°».
Музыка, использованная в подкасте: Keep Calm and Podcast - Step To The Beat.
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