Когда пушки умолкнут: кому доверят восстанавливать разрушенную Украину?

На самом деле процесс восстановления экономики и инфраструктуры Украины уже идет, однако сегодня он касается в первую очередь критически важных для военного времени сфер: энергетики, транспорта, дорожного строительства.

К полноценному восстановлению страны можно будет приступить при поддержке партнеров лишь тогда, когда окончательно завершатся военные действия и будут подписаны мирные соглашения – на это надеются сегодня многие, и не только в Украине.

Гость подкаста – украинский журналист, главный редактор журнала «Деньги» Олександр Крамаренко.

Уже сейчас ясно, что на восстановление разрушенной войной украинской экономики уйдут годы, проекты ожидаются масштабные и дорогостоящие. И в них, предположительно, смогут активно участвовать эстонские компании.

Приводить в порядок и перестраивать в Украине придется буквально все – и промышленность, и сельское хозяйство, и транспорт, и связь, и инфраструктуру, и жилье.

По мнению Олександра Крамаренко, сам процесс экономического восстановления Украины вряд ли будет жестко централизованным.

Эксперт предполагает, что проекты и работы по восстановлению «будут распределяться слоями»: какие-то стратегически важные сферы останутся под контролем Киева, какие-то будут доверены местным властям на самом разном уровне. Немалую роль при этом могут сыграть прямые контакты украинских и зарубежных бизнесменов.