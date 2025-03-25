ЕС одобрил создание цифровых водительских прав

Также было решено, что страны-члены сохранят право самостоятельно решать, делать ли прохождение медицинского осмотра обязательным условием для получения водительских прав.

Предварительное соглашение было достигнуто ранним утром во вторник между представителями Европейского парламента и Совета ЕС.

Меры входят в так называемый «пакет по безопасности дорожного движения», цель которого: к 2030 году сократить количество смертей и травм на дорогах Европы как минимум наполовину. Реформа еще нуждается в официальном утверждении как со стороны Совета, так и со стороны Европарламента.

Предложение сделать медицинский осмотр обязательным во всех странах ЕС было отклонено парламентом еще в прошлом году.

Согласно вторничному соглашению, общее цифровое водительское удостоверение, доступное через мобильное приложение (цифровой кошелек), должно стать доступным для всех граждан ЕС к концу 2030 года.

При этом у водителей сохранится право запрашивать водительское удостоверение в физическом (пластиковом) виде, отметили в Совете ЕС.

При выдаче водительских прав страны-члены смогут по своему усмотрению требовать обязательное прохождение медосмотра или оставить его добровольным, сообщил парламент.

Для новых водителей будет введен минимум двухлетний испытательный срок, в течение которого будут действовать более строгие правила и наказания - включая более жесткие меры за вождение в нетрезвом виде или без ремня безопасности.

Каждый год в ЕС в дорожно-транспортных происшествиях погибает около 20 000 человек.