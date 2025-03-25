Украинские Силы обороны сообщили о значительном успехе в подрыве военного потенциала России, уничтожив четыре российских военных вертолета в ходе скоординированной атаки с использованием поставляемой США артиллерийской системы M142 HIMARS.
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Видео ⟩ Украинские военные с помощью HIMARS уничтожили четыре российских вертолета
Украинские спецподразделения и Главное управление разведки в Киеве наблюдали как минимум с помощью одного беспилотника, как россияне посадили в Белгородской области четыре вертолета - два транспортных Ми-8 и два боевых вертолета Ка-52.