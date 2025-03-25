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Видео Украинские военные с помощью HIMARS уничтожили четыре российских вертолета

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Высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс (HIMARS).
Высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс (HIMARS). Фото: U.s. Army

Украинские Силы обороны сообщили о значительном успехе в подрыве военного потенциала России, уничтожив четыре российских военных вертолета в ходе скоординированной атаки с использованием поставляемой США артиллерийской системы M142 HIMARS.

Украинские спецподразделения и Главное управление разведки в Киеве наблюдали как минимум с помощью одного беспилотника, как россияне посадили в Белгородской области четыре вертолета - два транспортных Ми-8 и два боевых вертолета Ка-52.

В это время, как пишет Forbes, колесная пусковая установка высокомобильной артиллерийской ракетной системы украинской армии HIMARS ждала команды. «Цель была поражена», - сообщило командование специальных операций.

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