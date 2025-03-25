Начинается сбор идей по улучшению городской среды Таллинна

Таллинн - это город, созданный совместными усилиями. Жители и представители города формируют его будущее в процессе совместного творчества, и каждый имеет возможность внести свой вклад в улучшение окружающей городской среды.

«Предлагая идеи, каждый житель Таллинна может показать, что и где он хотел бы построить. Прогуляйтесь по своему району с ребенком или бабушкой и подумайте, хватает ли там игровых площадок для малышей или баскетбольных площадок для подростков. Или, возможно, нам нужны уютные места для пикников или уголки, где можно согреться у небольшого костра», - сказал вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.

Для того, чтобы предоставить свою идею, необходимо заполнить электронную форму на сайте koosloodudlinn.tallinn.ee. Текст можно написать на эстонском, русском или английском языке. Следует описать цель идеи, обосновать ее важность и указать потенциальное место для размещения предлагаемого объекта. Важно помнить, что объект должен быть предназначен для публичного использования и иметь свободный доступ.

По завершении сбора идей экспертная комиссия оценит их соответствие требованиям, затем идеи будут представлены на публичных обсуждениях, которые состоятся в мае. Голосование для определения победивших идей пройдет в сентябре. В каждом районе города будет реализована идея, которая наберет наибольшее количество голосов от жителей этого района.

31 марта в 17:30 состоится инфосеминар в среде Teams, где будут представлены условия сбора идей, рекомендации по формулировке и подаче идей, а также даны ответы на вопросы участников. Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться на сайте koosloodudlinn.tallinn.ee, где также можно найти дополнительную информацию и руководство по подаче идей. Сбор идей проходит с 25 марта по 14 апреля.

За последние четыре года было реализовано 26 идей, предложенных жителями города. Среди самых известных - общественные сауны и место для зимнего плавания возле озера Харку и японский мини-лес в Кристийне.