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Компания Bolt сокращает сотрудников

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Такси Bolt в Париже.
Такси Bolt в Париже. Фото: ERIC PIERMONT

Компания Bolt Operations OÜ сообщила в Кассу по безработице о сокращении 22 человек, пишет Äripäev.

HR-партнер компании Bolt Кристина Кууток заявила, что сокращения касаются должностей в одном из крупных подразделений, но не уточнила, в каком именно.

Подробнее читайте в Äripäev.

Из годового отчета Bolt за 2023 год видно, что компания заработала более 972 миллионов евро выручки, а ее прибыль составила более 119 миллионов евро. В 2022 году эти показатели были более 822 миллионов евро и 114 миллионов евро соответственно.

В 2023 году Bolt осуществляла свою деятельность в более чем 45 странах, преимущественно в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

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