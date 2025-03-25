Компания Bolt сокращает сотрудников

HR-партнер компании Bolt Кристина Кууток заявила, что сокращения касаются должностей в одном из крупных подразделений, но не уточнила, в каком именно.

Из годового отчета Bolt за 2023 год видно, что компания заработала более 972 миллионов евро выручки, а ее прибыль составила более 119 миллионов евро. В 2022 году эти показатели были более 822 миллионов евро и 114 миллионов евро соответственно.