Хуссар: у Коробейника не было полномочий для попытки отмены автоналога

Оппозиционные депутаты воспользовались ситуацией, возникшей после исключения Социал-демократической партии из правящей коалиции, в результате чего на данный момент в финансовой комиссии сложилось численное преимущество оппозиции. Кроме того, на прошлой неделе председатель комиссии Аннели Аккерманн (Партия реформ) находилась с зарубежным визитом, и в ее отсутствие Коробейник с поддержкой большинства голосов экстренно созвал заседание комиссии.

Ни Аккерманн, ни Хуссар не считают такие действия законными. Для прояснения ситуации Коробейник и Аккерманн направили письма в руководство Рийгикогу, которое рассмотрело этот вопрос на заседании 20 марта.

Хуссар обратил внимание на Закон о регламенте и порядке работы Рийгикогу, согласно которому работой комиссии руководит и организует ее председатель.

«Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности председателя во время его отсутствия и в иных случаях, предусмотренных порядком, установленным председателем комиссии. Согласно 34 статье Закона о порядке работы Рийгикогу, данный порядок не фиксируется в письменной форме, и вопрос о замещении председатель обычно решает в каждом конкретном случае в зависимости от необходимости», - написал Хуссар.

Таким образом, он подчеркнул, что решение о том, может ли председатель комиссии выполнять свои обязанности или передает их заместителю, остается за самим председателем.

Ссылка в законе на отсутствие председателя не дает заместителю председателя комиссии права самостоятельно решать, когда он берет на себя обязанности председателя. Следовательно, следует исходить из предположения, что до тех пор, пока председатель не уведомит заместителя и членов комиссии о своем замещении, он не передал свои полномочия.

Хуссар напомнил, что командировка Аккерманн была обсуждена и утверждена на заседании комиссии 11 февраля:

«Согласно протоколу заседания, заместитель председателя комиссии и ни один из членов комиссии не поднимали вопрос о замещении председателя. Это можно интерпретировать как указание на то, что председатель комиссии не считал замену необходимой. Также из письма председателя финансовой комиссии, отправленного в руководство, не видно, что он передал свои полномочия заместителю. Следовательно, у заместителя председателя не было полномочий для созыва экстренного заседания комиссии».