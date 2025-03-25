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Видео Посольство США в Эстонии: лжецы будут выдворены из страны!

Перевод: Александер-Марк Каппи
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Фото статьи
Фото: Kuvatõmmis

В понедельник Посольство США в Эстонии опубликовало предупреждение на своей странице в Facebook: «Если вы подаете заявление на визу в США и получаете ее, вы становитесь гостем нашей страны. Если ваша цель - поддержка ХАМАС или другой террористической организации, участие в актах вандализма или создание беспорядков, мы бы никогда не допустили вашего въезда, зная об этом. Вы нас обманули. Вам предстоит покинуть страну».

Пресс-атташе посольства США в Эстонии Майкл Снайдер объяснил Postimees, что приоритетом администрации Трампа является предотвращение нелегальной иммиграции, а нарушителей закона необходимо депортировать. Соединенные Штаты начали глобальную кампанию по разъяснению действий, направленных на прекращение правонарушений, отметил он.

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