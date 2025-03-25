Фото Мобильное приложение жителя Эстонии зафиксировало землетрясение: есть ли повод для беспокойства?

«В минувшую пятницу, 21 марта, в 13:20 я получил сообщение от программы на телефоне, что в 11:49 в Финском заливе, недалеко от города Кохтла-Ярве, произошло землетрясение магнитудой 1,9 баллов по шкале Рихтера. Мне очень интересно, что это было и есть ли повод для беспокойства?» - спрашивает читатель Rus.Postimees Даниил.