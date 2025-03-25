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Фото Мобильное приложение жителя Эстонии зафиксировало землетрясение: есть ли повод для беспокойства?

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В Ида-Вирумаа зафиксировано сейсмическое явление.
В Ида-Вирумаа зафиксировано сейсмическое явление. Фото: Коллаж Rus.Postimees/canva

Читатель Rus.Postimees Даниил увлекается сейсмологией, он даже скачал специальное приложение, чтобы следить за колебаниями земли в Эстонии. И вот на днях ему на телефон неожиданно пришло уведомление тревожного содержания: землетрясение в Ида-Вирумаа. Но есть ли причина для паники?

«В минувшую пятницу, 21 марта, в 13:20 я получил сообщение от программы на телефоне, что в 11:49 в Финском заливе, недалеко от города Кохтла-Ярве, произошло землетрясение магнитудой 1,9 баллов по шкале Рихтера. Мне очень интересно, что это было и есть ли повод для беспокойства?» - спрашивает читатель Rus.Postimees Даниил.

Эстонская геологическая служба осуществляет сейсмический мониторинг на территории Эстонии, используя сейсмические станции, расположенные в Эстонии и Финляндии. По просьбе Rus.Postimees cейсмолог Эстонской геологической службы Хейди Соосалу изучила сейсмограммы за 21 марта 2025 года.

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