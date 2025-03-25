Президент Латвии: если Европа не увеличит расходы на оборону, США в какой-то момент могут выйти из НАТО

Отвечая на вопрос о необходимости создания европейской армии, Ринкевич сказал, что широкие союзы на региональном и европейском уровне ничего не значат, если страны не инвестируют в повышение и укрепление своей обороноспособности.

«Можно составить много умных бумаг, но нужно смотреть на размер армий», - сказал президент.

По словам Ринкевича, возможно, когда вооруженные силы европейских стран станут больше и сильнее, укрепится и НАТО, а Европа вновь станет более интересной для США как более серьезный партнер.

Сейчас нет причин сомневаться в НАТО, но в то же время, если Европа не будет инвестировать в свою оборону, нельзя исключать, что США в какой-то момент покинут альянс, сказал политик, подчеркнув, что основное внимание Латвии сосредоточено на укреплении собственных возможностей, региональном сотрудничестве, внимании к тому, что происходит на европейском уровне.

«Сейчас мы видим, что в присутствии США в Европе ничего не изменилось. Меня беспокоит, что если на саммите в Гааге не удастся договориться об увеличении расходов на оборону, о самых необходимых вещах, то динамика может стать негативной. Мы находимся в эпохе большой неопределенности, но многое зависит от нас», - сказал президент.

По словам Ринкевича, было бы важно, если бы страны на предстоящем саммите в Гааге смогли договориться об увеличении расходов на оборону хотя бы до 3-3,5 % от валового внутреннего продукта, что уже было бы значительным увеличением, особенно учитывая, что не все страны в настоящее время готовы к такому шагу.