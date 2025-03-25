Департамент конкуренции утвердил новые тарифы на водоснабжение в Таллинне и районе Сауэ: 2,10 евро за кубометр для частных клиентов и 3,33 евро для бизнес-клиентов (без учета НДС).
Утверждены новые цены на воду: с 1 мая Tallinna Vesi меняет тарифы
Согласно решению департамента, стоимость водоснабжения в среднем изменится на 8%: вырастет для частных клиентов и снизится для бизнес-клиентов.
Как поясняет компания Tallinna Vesi, причиной пересмотра тарифа является требование закона уравнять стоимость воды для частных и коммерческих потребителей, а также необходимость инвестиций в устойчивость водной инфраструктуры. Для средней семьи расходы на водоснабжение увеличатся примерно на два евро в месяц, говорится в сообщении компании на бирже.
Новые цены вступят в силу 1 мая.
По словам исполнительного директора Tallinna Vesi Александра Тимофеева, цена на водоснабжение для частных клиентов в Таллинне и Харьюмаа остается одной из самых низких в Эстонии. «Если в среднем по стране расходы на водоснабжение превышают 1% от дохода домохозяйства, то в зоне обслуживания Tallinna Vesi эта доля составляет около 0,5%», - отметил Тимофеев.
Обязанность по унификации тарифов на водоснабжение предусмотрена вступившим в силу в 2023 году Законом о централизованном водоснабжении и канализации, который требует привести ценовые принципы для разных групп клиентов к единому стандарту до июля 2026 года. Заявка на изменение структуры тарифов была подана Tallinna Vesi в декабре 2024 года.
Помимо требований закона, изменение тарифов обусловлено и необходимостью инвестиций. 2% повышения связаны с ростом операционных расходов. Однако, по словам Тимофеева, доля переменных затрат в структуре тарифа остается небольшой, поскольку построенная на очистных сооружениях когенерационная станция позволяет сократить ежедневные затраты на электроэнергию. «По результатам тестового периода мы планируем произвести около 7000 мегаватт-часов электроэнергии на станции в этом году», - добавил он.
Тарифы на услуги по отводу сточных вод пока не будут унифицированы. В течение предусмотренного законом переходного периода Tallinna Vesi совместно с городом будет анализировать методику расчета цен на канализационные услуги, с целью актуализации подходов и перехода в 2026 году на модель тарификации, основанную на уровне загрязненности сточных вод. Согласно принципу «загрязнитель платит больше», цена будет зависеть от степени загрязнения сбрасываемых вод.
В зоне обслуживания города Маарду тариф отличается от других районов обслуживания Tallinna Vesi, поскольку используется другая модель управления. Здесь тариф на водоснабжение увеличится примерно на 4%. Инфраструктура в Маарду принадлежит местному водному предприятию, а Tallinna Vesi эксплуатирует ее на условиях аренды по соответствующему договору.