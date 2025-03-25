Утверждены новые цены на воду: с 1 мая Tallinna Vesi меняет тарифы

Согласно решению департамента, стоимость водоснабжения в среднем изменится на 8%: вырастет для частных клиентов и снизится для бизнес-клиентов.

Как поясняет компания Tallinna Vesi, причиной пересмотра тарифа является требование закона уравнять стоимость воды для частных и коммерческих потребителей, а также необходимость инвестиций в устойчивость водной инфраструктуры. Для средней семьи расходы на водоснабжение увеличатся примерно на два евро в месяц, говорится в сообщении компании на бирже.

Новые цены вступят в силу 1 мая.

По словам исполнительного директора Tallinna Vesi Александра Тимофеева, цена на водоснабжение для частных клиентов в Таллинне и Харьюмаа остается одной из самых низких в Эстонии. «Если в среднем по стране расходы на водоснабжение превышают 1% от дохода домохозяйства, то в зоне обслуживания Tallinna Vesi эта доля составляет около 0,5%», - отметил Тимофеев.

Обязанность по унификации тарифов на водоснабжение предусмотрена вступившим в силу в 2023 году Законом о централизованном водоснабжении и канализации, который требует привести ценовые принципы для разных групп клиентов к единому стандарту до июля 2026 года. Заявка на изменение структуры тарифов была подана Tallinna Vesi в декабре 2024 года.