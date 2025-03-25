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В Ülemiste City построят ультрасовременный дом престарелых

Перевод: Павел Соболев
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Так будет выглядеть третий дом здоровья на территории Ülemiste City.
Так будет выглядеть третий дом здоровья на территории Ülemiste City. Фото: Dalton PR

Сеть оздоровительных учреждений в столичном квартале Ülemiste City расширяется, и в первой половине 2027 года будет завершено строительство третьего медицинского корпуса на территории городка, что сделает оздоровительный кластер в Ülemiste City крупнейшим основанным на частном капитале оздоровительным комплексом в странах Балтии. При этом якорным арендатором нового здания станет дом престарелых Pihlakodu.

По словам члена правления Mainor Ülemiste Стена Пярнитса, расширение оздоровительного кампуса является четким фокусом девелоперов и естественным направлением развития, целью которого является предоставление людям качественных медицинских услуг и поддержка лучшего качества жизни.

«Сегодня центр здоровья в Ülemiste City стал одним из важнейших поставщиков медицинских услуг в регионе, объединяя широкий спектр профилактических и лечебных услуг и продвигая инновации в сфере здравоохранения. Строительство третьего медицинского центра является следующим важным шагом на пути к созданию полноценной и современной среды здравоохранения. Его создание поддерживается широким интересом поставщиков услуг и потребителей, а также очень успешными проектами в виде двух предыдущих медицинских центров», - сказал Пярнитс.

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