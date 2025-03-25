Сеть оздоровительных учреждений в столичном квартале Ülemiste City расширяется, и в первой половине 2027 года будет завершено строительство третьего медицинского корпуса на территории городка, что сделает оздоровительный кластер в Ülemiste City крупнейшим основанным на частном капитале оздоровительным комплексом в странах Балтии. При этом якорным арендатором нового здания станет дом престарелых Pihlakodu.
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В Ülemiste City построят ультрасовременный дом престарелых
По словам члена правления Mainor Ülemiste Стена Пярнитса, расширение оздоровительного кампуса является четким фокусом девелоперов и естественным направлением развития, целью которого является предоставление людям качественных медицинских услуг и поддержка лучшего качества жизни.