В Ülemiste City построят ультрасовременный дом престарелых

«Сегодня центр здоровья в Ülemiste City стал одним из важнейших поставщиков медицинских услуг в регионе, объединяя широкий спектр профилактических и лечебных услуг и продвигая инновации в сфере здравоохранения. Строительство третьего медицинского центра является следующим важным шагом на пути к созданию полноценной и современной среды здравоохранения. Его создание поддерживается широким интересом поставщиков услуг и потребителей, а также очень успешными проектами в виде двух предыдущих медицинских центров», - сказал Пярнитс.