ФОТО В небе над Латвией зафиксировано необычное явление

«24 марта поздно вечером в латвийском небе была видна спираль из газов от второй ступени ракеты-носителя компании SpaceX. Газы и конденсат высоко над землей освещаются солнцем, поэтому они ярко светятся в ночном небе. Подобное явление наблюдается в Латвии уже второй раз, но в других странах оно встречается чаще, поскольку траектории ракет-носителей реже пересекают наш регион. Прошлым вечером явление было видно во многих частях Европы», - сообщил метеоролог Том Брицис в Facebook.