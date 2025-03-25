Открытие виадука на бульваре Кадака перенесено на лето

В июле прошлого года в Таллинне началось строительство нового виадука на бульваре Кадака, поскольку старый мост стал опасным в результате амортизации. Хотя работы идут по графику, у жителей города возникают вопросы, связанные с долгим строительством, длинными объездами, к которым привело закрытие моста, и увеличением транспортной нагрузки на перекрестке Хийу и в центре Нымме.

«Для того чтобы в следующем году городу не пришлось снова копать на бульваре Кадака яму глубиной четыре метра, трубопровод для воды и ливневых вод в Тяхеторни построили сейчас, - сказал вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере. - К сожалению, старые чертежи электрокабелей и газопровода оказались бесполезными, а сам мост на бульваре Кадака и вовсе отсутствовал в регистре строений, что потребовало как реконструкции, так и переработки проектных решений».

На данный момент старый виадук демонтирован, построена бетонная конструкция нового моста с фундаментами, столбами и настилом. Ширина нового железобетонного виадука составляет 17 метров, высота - 5 метров и длина - 35 метров. Через виадук пройдет велопешеходная дорожка шириной 5,5 метра. Кроме того, рядом с виадуком появится тротуар, соединяющий велопешеходную дорожку, находящуюся под переходом, с верхней дорогой.