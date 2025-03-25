В ходе строительства виадука на бульваре Кадака проводились дополнительные работы, необходимые для того, чтобы в следующем году дорогу не пришлось раскапывать снова. По причине данных работ срок завершения строительства виадука был перенесен на лето.
Открытие виадука на бульваре Кадака перенесено на лето
В июле прошлого года в Таллинне началось строительство нового виадука на бульваре Кадака, поскольку старый мост стал опасным в результате амортизации. Хотя работы идут по графику, у жителей города возникают вопросы, связанные с долгим строительством, длинными объездами, к которым привело закрытие моста, и увеличением транспортной нагрузки на перекрестке Хийу и в центре Нымме.
«Для того чтобы в следующем году городу не пришлось снова копать на бульваре Кадака яму глубиной четыре метра, трубопровод для воды и ливневых вод в Тяхеторни построили сейчас, - сказал вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере. - К сожалению, старые чертежи электрокабелей и газопровода оказались бесполезными, а сам мост на бульваре Кадака и вовсе отсутствовал в регистре строений, что потребовало как реконструкции, так и переработки проектных решений».
На данный момент старый виадук демонтирован, построена бетонная конструкция нового моста с фундаментами, столбами и настилом. Ширина нового железобетонного виадука составляет 17 метров, высота - 5 метров и длина - 35 метров. Через виадук пройдет велопешеходная дорожка шириной 5,5 метра. Кроме того, рядом с виадуком появится тротуар, соединяющий велопешеходную дорожку, находящуюся под переходом, с верхней дорогой.
Atemo OÜ, возводящее мост на бульваре Кадака, осенью 2024 года представило Таллиннскому департаменту окружающей среды и коммунального хозяйства график строительных работ, предполагая, что все работы будут выполняться без задержек, дополнительные работы не потребуются и строительство моста будет завершено осенью еще до заморозков. Однако зима наступила раньше, чем завершилось строительство моста, и работы пришлось приостановить, поэтому работы, которые нельзя было выполнять в холодную погоду, выполняются сейчас, чтобы завершить возведение виадука летом.
«Виадук на бульваре Кадака откроется в июне. В данный момент мы работаем в тесном сотрудничестве с подрядчиками и Департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства и делаем все возможное, чтобы качество строительства было высоким и работы завершились как можно скорее», - отметил Пяртель-Пеэтер Пере.
«Все работы, которые было возможно выполнить в холодную погоду, на сегодня завершены. Хочу поблагодарить строителей, которые прекрасно справились с дополнительными задачами. В ближайшее время подрядчик проложит электрокабели, а когда потеплеет, будет положено новое асфальтовое покрытие», - сообщил заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Элари Удам.
Строительные работы выполняет Atemo OÜ по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Надзор за объектом осуществляет TPJ Inseneribüroo OÜ. Стоимость работ, согласно договору, составляет около 1,85 миллиона евро, из которых около 134 000 евро выделяет AS Tallinna Vesi в рамках строительства водопроводных и канализационных трасс (к указанным суммам добавляется НСО). Согласно договору, срок завершения работ - 3 февраля 2026 года, однако, вероятно, виадук будет готов уже этим летом. Ремонт виадука был рекомендован Таллиннскому департаменту окружающей среды и коммунального хозяйства в 2020 году на основании экспертной оценки, проведенной предприятием Ehituse ja Tarkvara Inseneribüroo OÜ.