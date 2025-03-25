В среду на стройплощадке в Пыхья-Таллинне состоится праздник стропил, новая школа начнет работу 1 сентября

Таллиннская основная школа Пыхьятяхе - это совершенно новая муниципальная школа в Таллинне, основанная в конце 2024 года. Школа будет работать в здании по адресу Карьямаа, 18, которое будет реконструировано для нужд учебного заведения. Ранее оно использовалось для учебной деятельности и в качестве бизнес-площадей. Школа начнет свою работу в реконструированном здании 1 сентября.