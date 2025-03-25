В этом контексте важно не забывать о внутреннем мире, упомянутом в преамбуле Конституции, наряду с внешним миром. В нашей географической позиции эти два аспекта всегда тесно связаны. Я подумал об этом, слушая слова командующего Силами обороны 24 февраля: «Весь народ должен быть готов к войне, армия должна вести бои, и каждый из нас должен взять на себя личную ответственность за создание условий для победы».

Необходимые условия для победы, по мнению командующего Силами обороны, включают, конечно, широкий спектр аспектов общественного сопротивления или, как говорят сегодня, гибкости, которые должны быть выполнены, чтобы армия могла быть успешной в бою. Чтобы тыл был защищен. Чтобы общество функционировало.

Я думаю, что интуитивно мы все понимаем, насколько важно с точки зрения общественного сопротивления, чтобы каждый человек, живущий здесь, встал на защиту Эстонии. Будь то солдат в окопе, медсестра в скорой помощи, спасатель в месте обрушения, учитель в детском саду или энергетик, ремонтирующий подстанцию. Честно говоря, в этот момент совершенно не имеет значения, за кого этот человек голосовал у магазина Maxima на улице Линнамяэ в октябре 2025 года. Совсем не важно, сколько мест у той или иной партии в городском собрании Таллинна. Совсем не важно, какой рейтинг у премьер-министра. Но жизненно важно, чтобы Ласнамяэ, Маарду, Нарва, Силламяэ и Кохтла-Ярве были с нами.

А теперь спросите: ограничение избирательного права на местных выборах способствует созданию условий для победы? Или оно создает ненужное разделение в обществе, которое мы не должны себе позволить в этом опасном мире?