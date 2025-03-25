За национальной риторикой ведущих партий скрывается циничное желание лишить Центристскую партию поддержки в Таллинне, пишет мэр Таллинна Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия).
ЕВГЕНИЙ ОСИНОВСКИЙ ⟩ Члены правых партий тайно признались, зачем лишать людей права голоса на выборах (1)
В среду парламент начнет голосование по изменениям в Конституции, касающимся избирательных прав на местном уровне. Я не стану вновь повторять свои прежние доводы, почему нельзя изменять Конституцию по политическим мотивам. Эти дебаты отвлекают внимание от реальных угроз безопасности и ставят под сомнение права целой социальной группы, опираясь лишь на внешний признак - гражданство.
Цель этих изменений - манипулировать результатами выборов в столице, что является антидемократичным. Политсоциологически результат может оказаться совершенно противоположным, если Центристская партия сумеет мобилизовать русскоязычных избирателей на национальной основе. Я уже писал об этом в феврале 2024 года и вновь в октябре того же года.
Здесь хочу добавить два дополнительных момента. Во-первых, на основе социологических данных я покажу, почему Партия реформ, «Ээсти 200» и «Отечество» сильно обеспокоены возможностью ограничить влияние русскоязычных избирателей. В конце прошлого года социал-демократы заказали социологическое исследование среди жителей Таллинна старше 16 лет.
Согласно этому исследованию, политические предпочтения россиян и людей без гражданства в Таллинне на выборах в горсобрание таковы: Центристская партия - 39%, Koos - 11%, Социал-демократическая партия - 6%, EKRE - 3%. Среди выборки российских граждан и лиц без гражданства за Партию реформ и «Ээсти 200» проголосовали по одному человеку (то есть 0,7%), а сторонников «Отечества» не оказалось вовсе (0%).
Это означает, что исключение около 50 тысяч избирателей значительно увеличивает поддержку «Отечества» и Партии реформ в столице, а Центристская партия и Koos ее теряют. Социал-демократы смогут получить дополнительные 1-2 мандата, но это изменение Конституции на нас повлияет минимально, потому что наша поддержка среди эстонцев и русскоязычных одинакова.
Из этих данных видно, что за риторикой ведущих партий скрывается циничное желание лишить Центристскую партию поддержки в Таллинне. Это то, о чем мне признаются политики этих партий в приватных разговорах, пытаясь убедить, что лишение сторонников Центристской партии избирательного права будет выгодно и для социал-демократов. Вот вам и вся речь о ценностях.
Не поймите меня неправильно, я не хочу видеть Айво Петерсона в Таллиннском горсобрании и считаю, что коррумпированная Центристская партия должна еще несколько лет оставаться в оппозиции, но для этого партии должны работать в рамках честной демократии, через избирательные кампании, а не манипулируя избирателями с помощью законодательства. К тому же существует реальная угроза, что этот шаг позволит Центристской партии мобилизовать русскоязычных граждан, у которых остается право голоса: «Придите и покажите этим партиям и политикам, которые лишили ваших родителей права голоса, что вы думаете о таких действиях!»
Второй момент, который гораздо важнее - это Дональд Трамп. С момента инициирования изменений в Конституции наша геополитическая ситуация сильно изменилась. Это затруднение продлится как минимум четыре года, а возможно, и дольше. За нашей восточной границей теперь находится враждебный режим, который имеет слишком тесные отношения с нашим крупнейшим союзником по НАТО - США. Это фундаментально изменило наши оценки внешней безопасности, в результате чего мы значительно увеличиваем расходы на оборону, а командующий Силами обороны призывает весь народ готовиться... к войне.
В этом контексте важно не забывать о внутреннем мире, упомянутом в преамбуле Конституции, наряду с внешним миром. В нашей географической позиции эти два аспекта всегда тесно связаны. Я подумал об этом, слушая слова командующего Силами обороны 24 февраля: «Весь народ должен быть готов к войне, армия должна вести бои, и каждый из нас должен взять на себя личную ответственность за создание условий для победы».
Необходимые условия для победы, по мнению командующего Силами обороны, включают, конечно, широкий спектр аспектов общественного сопротивления или, как говорят сегодня, гибкости, которые должны быть выполнены, чтобы армия могла быть успешной в бою. Чтобы тыл был защищен. Чтобы общество функционировало.
Я думаю, что интуитивно мы все понимаем, насколько важно с точки зрения общественного сопротивления, чтобы каждый человек, живущий здесь, встал на защиту Эстонии. Будь то солдат в окопе, медсестра в скорой помощи, спасатель в месте обрушения, учитель в детском саду или энергетик, ремонтирующий подстанцию. Честно говоря, в этот момент совершенно не имеет значения, за кого этот человек голосовал у магазина Maxima на улице Линнамяэ в октябре 2025 года. Совсем не важно, сколько мест у той или иной партии в городском собрании Таллинна. Совсем не важно, какой рейтинг у премьер-министра. Но жизненно важно, чтобы Ласнамяэ, Маарду, Нарва, Силламяэ и Кохтла-Ярве были с нами.
А теперь спросите: ограничение избирательного права на местных выборах способствует созданию условий для победы? Или оно создает ненужное разделение в обществе, которое мы не должны себе позволить в этом опасном мире?