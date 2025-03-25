С 1 апреля вступает в силу поправка к Закону о медицинском страховании, согласно которой повышается сумма за прием у врача-специалиста для застрахованных пациентов. По новым правилам, максимальная стоимость визита составит 20 евро.
Для подписчиков
Очереди станут короче? Новый тариф в больницах может изменить поведение пациентов (1)
Если сейчас в Раквереской больнице прием у специалиста стоит пять евро, то с 1 апреля медучреждения сами смогут решать: оставить прежнюю цену, увеличить ее частично или установить новую ставку в 20 евро.