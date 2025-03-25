Если сейчас в Раквереской больнице прием у специалиста стоит пять евро, то с 1 апреля медучреждения сами смогут решать: оставить прежнюю цену, увеличить ее частично или установить новую ставку в 20 евро.

Раквереская больница выбрала третий вариант. С 1 апреля визит к специалисту будет стоить 20 евро для всех, кто не попадает под льготные условия, дающие право на прежнюю 5-евровую ставку. При этом больница расширила список льготных категорий.