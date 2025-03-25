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Очереди станут короче? Новый тариф в больницах может изменить поведение пациентов (1)

Перевод: Каролина Вертяева
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Всем, кто не входит в число льготников, с 1 апреля придется заплатить сбор за визит к врачу-специалисту в размере 20 евро.
Всем, кто не входит в число льготников, с 1 апреля придется заплатить сбор за визит к врачу-специалисту в размере 20 евро. Фото: Marianne Loorents

С 1 апреля вступает в силу поправка к Закону о медицинском страховании, согласно которой повышается сумма за прием у врача-специалиста для застрахованных пациентов. По новым правилам, максимальная стоимость визита составит 20 евро.​

Если сейчас в Раквереской больнице прием у специалиста стоит пять евро, то с 1 апреля медучреждения сами смогут решать: оставить прежнюю цену, увеличить ее частично или установить новую ставку в 20 евро.

Раквереская больница выбрала третий вариант. С 1 апреля визит к специалисту будет стоить 20 евро для всех, кто не попадает под льготные условия, дающие право на прежнюю 5-евровую ставку. При этом больница расширила список льготных категорий.

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