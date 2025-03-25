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Йоаким Хелениус не смог завершить сделку, которая могла стать крупнейшей в истории эстонского сельского хозяйства

Перевод: Павел Соболев
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Йоаким Хелениус.
Йоаким Хелениус. Фото: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Надежда предпринимателя Йоакима Хелениуса совершить крупнейшую сделку в истории аграрного сектора Эстонии не оправдалась, потому что, к его большому удивлению, банк в последний момент дал по тормозам, пишет Äripäev.

Яанус Марранди, акционер и член правления Eesti Farmid, сообщил, что компания Хелениуса не перевела деньги предыдущим владельцам крупного хозяйства в оговоренный срок. «Похоже, что покупатель не смог это профинансировать», - пояснил он.

Хелениус признал, что на самом деле дело было в деньгах.

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