Российский диктатор не намерен останавливать войну, несмотря на переговоры с США. Сенатору Красину и генералу ФСБ Беседе, которые представляют РФ на этих переговорах, Кремль дал задание «докопаться до каждой запятой». Об этом изданию The Moscow Times сообщили сразу четыре информированных собеседника в Москве. По итогам переговоров ни одна из сторон не сделала никаких содержательных заявлений.
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The Moscow Times: Путин поручил затягивать переговоры по Украине, чтобы захватить больше территорий
Кремль делает ставку на затягивание мирных переговоров по Украине, чтобы захватить как можно больше территорий и получить преимущество над Киевом в отношениях с США, сообщили The Moscow Times четыре источника.