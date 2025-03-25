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The Moscow Times: Путин поручил затягивать переговоры по Украине, чтобы захватить больше территорий

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Путин впервые за время начала большой войны надел военную форму, когда приехал в Курскую область на фоне вывода подразделений ВСУ из этого российского региона, март 2025 года.
Путин впервые за время начала большой войны надел военную форму, когда приехал в Курскую область на фоне вывода подразделений ВСУ из этого российского региона, март 2025 года. Фото: AFP / Scanpix

Российский диктатор не намерен останавливать войну, несмотря на переговоры с США. Сенатору Красину и генералу ФСБ Беседе, которые представляют РФ на этих переговорах, Кремль дал задание «докопаться до каждой запятой». Об этом изданию The Moscow Times сообщили сразу четыре информированных собеседника в Москве. По итогам переговоров ни одна из сторон не сделала никаких содержательных заявлений.

​Кремль делает ставку на затягивание мирных переговоров по Украине, чтобы захватить как можно больше территорий и получить преимущество над Киевом в отношениях с США, сообщили The Moscow Times четыре источника.

«Время сейчас играет на нас, и мы постараемся извлечь из этого максимум», - сказал изданию российский дипломат, пожелавший остаться неназванным.

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