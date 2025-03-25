Хотя президент США стремится позиционировать себя как миротворца, а Украина уже заявила о своей готовности к перемирию, Россия не может легко согласиться на мир, пишет эксперт по безопасности Postimees и Академии МВД Эркки Коорт.
ЭРККИ КООРТ ⟩ Российская армия не может прекратить боевые действия, потому что последствия будут еще хуже
На самом деле обе стороны конфликта нуждаются в паузе. Хотя наращивание численности войск продолжится, важно пополнить запасы и восстановить боевые возможности бронетехники.
Для России первичной проблемой является то, что цели «специальной военной операции» не были достигнуты. Украина не была захвачена и не принуждена к миру. Военная мощь Украины значительно возросла, что противоречит изначальным целям. Украина всегда пыталась быть представленной как неудавшееся государство и подчиненная Москве. Как можно договориться с кем-то, кого ты не считаешь равным себе?
России нужна Украина по нескольким причинам. Во-первых, это создает возможность для формирования буферной зоны между Россией и НАТО. Во-вторых, в России наблюдается значительное сокращение населения и огромный миграционный наплыв из Центральной Азии и Китая. Для того чтобы сохранить свое существование, России нужны новые люди, и для этого лучше всего подходят белорусы и украинцы.
Украинских детей, которых вывезли из страны, воспитывают как россиян, а на украинских территориях уже живут новые поселенцы из разных регионов России. На прошлой неделе Путин также заявил, что гражданам Украины нужно покинуть захваченные территории. Происходит насильственное навязывание российских паспортов и русификация в школах.
Проблем становится все больше
Москва ведет войну, характерную для феодальных времен. Захватывается земля, присваиваются ресурсы, а население порабощается. После этого подчиненное общество направляется на дальнейшие завоевания. Подобным образом действовал и Советский Союз, и аналогично поступает Россия. Люди с оккупированных территорий Донецка и Луганска были мобилизованы в первую очередь для последующих завоеваний. Статус Крыма был несколько иным, но и там проводились мероприятия по мобилизации, в том числе среди меньшинств.
Россия стоит на военных рельсах, с которых трудно свернуть. Военная промышленность, работающая в несколько смен, снизила безработицу во многих провинциях и принесла хороший доход. В России по статистике наблюдается экономический рост, но производство снарядов и их немедленное использование не создают реального национального богатства. Эту ситуацию ранее метко сравнивали с тем, как если бы российская экономика находилась на стероидах.
Возвращение войск к гражданской жизни также станет проблемой, поскольку война сломала и ожесточила людей. К тому же многие наверняка не вернутся к своей довоенной профессии. Алкоголизм, насилие и организованная преступность - лишь некоторые ключевые проблемы. Кстати, такая же проблема ожидает и украинцев.
Что важно учитывать?
Хотя в первые месяцы войны Россия потеряла большую часть своей профессиональной армии и спецподразделений, сейчас ее войска воюют эффективнее, чем раньше. На фронт попадало и продолжает попадать много неподготовленных людей, но важно помнить: те, кто не умел воевать, погибли быстро, а выжившие научились это делать. Российская армия, возможно, уже не вторая по силе в мире, но она остается одной из немногих, кто имеет большой боевой опыт и готов к затяжным конфликтам.
Важным аспектом является и то, что российское общество готово к продолжению конфликта. Как олигархам, так и рядовым гражданам эта война по-прежнему приносит экономическую выгоду, а значительная часть населения живет в информационном пространстве, которое уверяет их в скорой победе. Инициатива президента США по переговорам позволила российской пропаганде представить ситуацию так, будто именно США обратились с призывом к примирению. Это укрепило в сознании россиян мысль о том, что Россия воюет в Украине не с Киевом, а с Вашингтоном.
На этом фоне Путин смог убедительно продемонстрировать обществу, что победа Москвы близка. Этот нарратив активно используется и в кампаниях по набору новобранцев, сопровождаясь призывами вступить в победоносную армию до того, как будет одержана окончательная победа. Сигнал прост: скоро может быть слишком поздно.
В России ситуация с военной техникой оставляет желать лучшего. По данным Украины, уничтожено около десяти тысяч танков. Однако эта цифра не является абсолютно точной, так как ведение точной статистики на поле боя невозможно. Некоторые танки могли быть учтены несколько раз. Тем не менее, даже если эта цифра окажется вдвое меньше, это все равно больше танков, чем у кого-либо в мире, кроме США.
Производство танков в России не соответствует нужному уровню, но страна ищет способы исправить эту ситуацию. Поставки военной техники из Ирана и Северной Кореи значительно помогли России.
Еще один риск для будущего - это молодые офицеры. Когда старые генералы уйдут, новым откроется дорога. Опыт старших офицеров в основном связан с войнами в Чечне и Сирии. В Крыму не было боевых действий, а война, начавшаяся в 2014 году на Восточной Украине, в основном велась силами спецслужб и спецподразделений. Однако за три года войны с Украиной, начавшейся в 2022 году, молодые офицеры приобрели реальный боевой опыт. Они строят карьеру и со временем заменят старых генералов, что сделает армию России более сильной и боеспособной.
Что мы можем сделать?
Эстония должна вместе с союзниками сохранять уверенность и продолжать вкладывать средства в защиту общества. Европейский союз представил стратегию, но нужны реальные действия. Хорошая новость заключается в том, что в Европе в области оборонной промышленности происходит гораздо больше, чем еще несколько месяцев назад. По крайней мере, на данный момент большинство европейских лидеров настроены двигаться вперед быстро и укреплять обороноспособность. Москва уже несколько раз выражала беспокойство по поводу вооружения Европы. В Кремле очень хорошо понимают, что война с Украиной помогла уничтожить европейское и американское вооружение на полях сражений, а также отложила прямой конфликт. Подготовка в любом случае заставит Москву волноваться.
Тем не менее, различные расправы в стране или прогнозы о трудных временах в будущем не принесут пользы. Паника и беспокойство не помогут, но уверенность в себе и тесное сотрудничество с союзниками важнее, чем когда-либо.
Мы должны быть последовательными, ставить амбициозные цели, вдохновлять других и помнить, что наша сила заключается в разумном подходе к решению проблем.