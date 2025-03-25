ЭРККИ КООРТ Российская армия не может прекратить боевые действия, потому что последствия будут еще хуже

Россия стоит на военных рельсах, с которых трудно свернуть. Военная промышленность, работающая в несколько смен, снизила безработицу во многих провинциях и принесла хороший доход. В России по статистике наблюдается экономический рост, но производство снарядов и их немедленное использование не создают реального национального богатства. Эту ситуацию ранее метко сравнивали с тем, как если бы российская экономика находилась на стероидах.

Возвращение войск к гражданской жизни также станет проблемой, поскольку война сломала и ожесточила людей. К тому же многие наверняка не вернутся к своей довоенной профессии. Алкоголизм, насилие и организованная преступность - лишь некоторые ключевые проблемы. Кстати, такая же проблема ожидает и украинцев.

Рекламный щит в Санкт-Петербурге в 2022 году, призывающий россиян на войну. Фото: Olga Maltseva

Что важно учитывать?

Хотя в первые месяцы войны Россия потеряла большую часть своей профессиональной армии и спецподразделений, сейчас ее войска воюют эффективнее, чем раньше. На фронт попадало и продолжает попадать много неподготовленных людей, но важно помнить: те, кто не умел воевать, погибли быстро, а выжившие научились это делать. Российская армия, возможно, уже не вторая по силе в мире, но она остается одной из немногих, кто имеет большой боевой опыт и готов к затяжным конфликтам.