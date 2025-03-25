Вт, 25.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Зимняя спячка позади: хийумааский медведь уже засветился на лесной камере наблюдения

Перевод: Павел Соболев
Copy
Вышедший из спячки медведь уже попозировал на лесную камеру.
Вышедший из спячки медведь уже попозировал на лесную камеру. Фото: Hiiumaa Jahimeeste Selts

Хийумааский мишка в этом году проснулся раньше, чем в прошлом году, и уже 18 марта оказался перед установленной в лесу охотничьей камерой наблюдения.

Свежие кадры были сделаны следящей камерой в охотничьем угодье Кяйна в Мяннамаа. На видео, которое находится в распоряжении Охотничьего общества Хийумаа, можно увидеть, как медведь поворачивает глаза к камере, смотрит какое-то время, затем разворачивается и уходит. Помимо мишки на видео попалась и летучая мышь.

По словам исполнительного директора Охотничьего общества Хийумаа Ану Сарапуу, вид проснувшегося медведя в любом случае доставляет удовольствие. Сарапуу, посмотревшая видео, сказала, что, хотя она и не является экспертом, ей кажется, что это мог быть молодой медведь, которого также видели в южной части острова в прошлом году. По словам местных охотников, медвежьи следы и раньше были замечены в южной части острова.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх