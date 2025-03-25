Зимняя спячка позади: хийумааский медведь уже засветился на лесной камере наблюдения

Свежие кадры были сделаны следящей камерой в охотничьем угодье Кяйна в Мяннамаа. На видео, которое находится в распоряжении Охотничьего общества Хийумаа, можно увидеть, как медведь поворачивает глаза к камере, смотрит какое-то время, затем разворачивается и уходит. Помимо мишки на видео попалась и летучая мышь.

По словам исполнительного директора Охотничьего общества Хийумаа Ану Сарапуу, вид проснувшегося медведя в любом случае доставляет удовольствие. Сарапуу, посмотревшая видео, сказала, что, хотя она и не является экспертом, ей кажется, что это мог быть молодой медведь, которого также видели в южной части острова в прошлом году. По словам местных охотников, медвежьи следы и раньше были замечены в южной части острова.