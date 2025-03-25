Хийумааский мишка в этом году проснулся раньше, чем в прошлом году, и уже 18 марта оказался перед установленной в лесу охотничьей камерой наблюдения.
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Зимняя спячка позади: хийумааский медведь уже засветился на лесной камере наблюдения
Свежие кадры были сделаны следящей камерой в охотничьем угодье Кяйна в Мяннамаа. На видео, которое находится в распоряжении Охотничьего общества Хийумаа, можно увидеть, как медведь поворачивает глаза к камере, смотрит какое-то время, затем разворачивается и уходит. Помимо мишки на видео попалась и летучая мышь.