«Солдат, который сегодня трагически ушел из жизни, был образцовым бойцом, добросовестно служил своей стране и активно участвовал в деятельности батальона тылового обеспечения. Его утрата - тяжелый удар для всех нас, и мы глубоко скорбим», - сказал командир батальона тылового обеспечения подполковник Рихо Юурик.

Сослуживцы описывают погибшего солдата, как смышленого и очень отзывчивого боевого товарища, на которого всегда можно было положиться.

О случившемся сообщили родным погибшего.

Силы обороны выражают искренние соболезнования семье, близким и сослуживцам погибшего и просят уважать траур близких.

В 15.40 полиции поступило сообщение об аварии на шоссе Таллинн-Нарва на перекрестке Ору в деревне Вока. По предварительным данным, столкнулись автобус Lux Express и транспортное средство Сил обороны. Погиб срочнослужащий и пострадали 14 человек. Пострадали водитель автобуса и пассажиры автобуса.

Госпитализированы десять человек, четверым медики оказывают первую помощь на месте.