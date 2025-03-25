Сегодня в 15:40 полиция получила сообщение о ДТП в Ида-Вирумаа на шоссе Таллинн-Нарва, в районе деревни Вока. В результате аварии погиб один человек.
В Ида-Вирумаа в результате ДТП погиб человек
По предварительным данным, столкнулись автобус Lux Express и транспортное средство Сил обороны. Насколько известно, погиб человек, находившийся в транспортном средстве Сил обороны. Пострадали водитель автобуса и пассажиры автобуса.
Полиция работает на месте происшествия, движение перекрыто. Точные обстоятельства аварии устанавливаются.