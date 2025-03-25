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В Ида-Вирумаа в результате ДТП погиб человек

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Поминальная свеча. Иллюстративное фото.
Поминальная свеча. Иллюстративное фото. Фото: Visionalmedia

Сегодня в 15:40 полиция получила сообщение о ДТП в Ида-Вирумаа на шоссе Таллинн-Нарва, в районе деревни Вока. В результате аварии погиб один человек.

По предварительным данным, столкнулись автобус Lux Express и транспортное средство Сил обороны. Насколько известно, погиб человек, находившийся в транспортном средстве Сил обороны. Пострадали водитель автобуса и пассажиры автобуса.

Полиция работает на месте происшествия, движение перекрыто. Точные обстоятельства аварии устанавливаются. 

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