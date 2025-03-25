ГАЛЕРЕЯ Смотрите, как участники праздника песни и танца готовятся к большому празднику!

В самой середине лета, с 3 по 6 июля, Таллиннское певческое поле и стадион Калев вновь наполнятся тысячами исполнителей и зрителей, объединенных общей песней, движением и праздничным настроением. Чтобы все прошло гладко и достойно, сейчас идут ежедневные приготовления - участники репетируют, организаторы планируют, и шаг за шагом все движется к этому большому событию.

По словам художественного руководителя праздника песни Хели Юргенсон, эта цифра уже вызывает легкое волнение. «Темп нарастает с каждым днем, и праздник все ближе. Мы очень напряженно думаем над тем, как будет выглядеть постановка двух концертов праздника песни на Певческом поле», - добавила она.

Предварительные репетиции для певцов, танцоров и оркестров уже идут и продолжатся в весенние месяцы. Именно на основе этих репетиций будут приниматься решения о том, какие коллективы получат место на празднике. В то же время к своей важной роли готовятся и руководители праздника танца - 27 апреля и 10 мая пройдут семинары по танцевальным схемам, где будут обсуждаться рисунки движений, чтение разметок и расположение групп. «Семинар по рисункам танцев - это важный промежуточный этап праздника танца, необходимый для того, чтобы в праздничную неделю работа на тренировочных площадках шла гладко и рисунки танцев начали складываться», - отметила танцевальный редактор Агне Куррикофф-Херман.