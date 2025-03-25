Сегодня, 25 марта, знаменует собой ровно 100 дней до XXVIII Праздника песни и XXI Праздника танца Iseoma - большой летний праздник уже на горизонте! За это время участникам предстоят прослушивания и просмотры, семинары и встречи, огромное количество планирования, торжественное шествие огня, фестиваль ESTO и, наконец, долгожданная праздничная неделя. Свежая фотогалерея дает небольшой обзор того, как люди ждут и готовятся к Празднику песни и танца.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как участники праздника песни и танца готовятся к большому празднику!
В самой середине лета, с 3 по 6 июля, Таллиннское певческое поле и стадион Калев вновь наполнятся тысячами исполнителей и зрителей, объединенных общей песней, движением и праздничным настроением. Чтобы все прошло гладко и достойно, сейчас идут ежедневные приготовления - участники репетируют, организаторы планируют, и шаг за шагом все движется к этому большому событию.
По словам художественного руководителя праздника песни Хели Юргенсон, эта цифра уже вызывает легкое волнение. «Темп нарастает с каждым днем, и праздник все ближе. Мы очень напряженно думаем над тем, как будет выглядеть постановка двух концертов праздника песни на Певческом поле», - добавила она.
Предварительные репетиции для певцов, танцоров и оркестров уже идут и продолжатся в весенние месяцы. Именно на основе этих репетиций будут приниматься решения о том, какие коллективы получат место на празднике. В то же время к своей важной роли готовятся и руководители праздника танца - 27 апреля и 10 мая пройдут семинары по танцевальным схемам, где будут обсуждаться рисунки движений, чтение разметок и расположение групп. «Семинар по рисункам танцев - это важный промежуточный этап праздника танца, необходимый для того, чтобы в праздничную неделю работа на тренировочных площадках шла гладко и рисунки танцев начали складываться», - отметила танцевальный редактор Агне Куррикофф-Херман.
Чтобы все масштабные мероприятия прошли гладко, активно работает вся команда организаторов. «Так, у нас есть, например, транспортный комитет, который готовит план перекрытия дорог, комитет по управлению отходами, который заботится об экологических вопросах, и так далее. Каждый комитет готовит свою часть, но при этом у комитетов есть точки соприкосновения, и взаимное сотрудничество очень важно», - отметил директор ЦУ Праздника песни и танца Маргус Тоомла. Он добавил, что хотя осталось всего 100 дней и работы еще много, подготовка идет по графику.
Огонь праздника песни будет зажжен 15 июня в Тарту и пройдет через все уезды к Таллиннскому певческому полю. 29 июня огонь прибудет в Нарву, где состоится певческий день фестиваля ESTO, и в этот же день в Таллинне начнется долгожданная праздничная неделя.
Участники праздника танца дадут три представления 3 и 4 июля на стадионе Калев. Народные музыканты выступят 4 июля на площади Вабадузе с бесплатным концертом. Торжественное шествие праздника песни и концерт открытия состоятся 5 июля, а большой концерт - 6 июля. На концерт открытия смогут попасть около 48 000, а на большой концерт - 58 000 зрителей с билетами.
Неделя праздника песни начнется 29 июня - с момента, когда репетиционные площадки наполнятся жизнью и общий праздник наберет обороты, когда танцоры начнут свои сводные репетиции. Сводные репетиции праздника песни на Певческом поле начнутся в четверг 3 июля, и в тот же день в столицу на свою сводную репетицию прибудут и народные музыканты.
XXVIII Праздник песни и XXI Праздник танца пройдет с 3 по 6 июля 2025 года в Таллинне. Художественным руководителем праздника песни является Хели Юргенсон, главным постановщиком праздника танца - Хелена-Мариана Рейманн, а творческим руководителем праздника народной музыки - Хелин Пихлап. Организатором Праздника песни и танца выступает ЦУ Эстонского Праздника песни и танца.