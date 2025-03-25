Британские археологи обнаружили клад, который уже называют одной из крупнейших и наиболее значимых находок эпохи железного века, позволяющей переосмыслить представления о статусе и богатстве элит, проживавших в то время на севере Британии.
«Такое случается раз в жизни». Британские археологи обнаружили огромный клад, проливающий свет на богатство английских элит железного века
Речь идет о так называемом Мелсонбийском кладе, включающем в себя более 800 предметов, в том числе два котла, конскую сбрую, уздечки, церемониальные копья и 28 железных бандажей колес.
Эти артефакты были обнаружены на поле близ Мелсонби - деревни в округе Ричмондшир в Северном Йоркшире. Предполагается, все эти вещи были захоронены здесь около 2000 лет назад, в I веке н.э.
В раскопках принимали участие эксперты из Даремского университета, Британского музея и организации Historic England (она занимается сохранением исторического наследия Англии).
Историки считают, что эта беспрецедентная, по их словам, находка может привести к серьезной переоценке представлений о богатстве и статусе элиты кельтского племени бригантов, жившего в то время на севере Британии.
О своей находке археологи сообщили еще в 2021 году. Год спустя там были проведены раскопки при поддержке Британского музея и с помощью гранта от Historic England.
Результаты начального анализа клада, опубликованные во вторник, свидетельствуют о том, что многие предметы были специально сожжены или сломаны перед захоронением - видимо, в знак демонстрации власти и богатства.
Заведующий кафедрой археологии Даремского университета Том Мор сказал, что размер и масштаб находки «экстраординарны для Британии и, возможно, даже для Европы».
По его словам, клад свидетельствует о том, что на севере Англии в то время люди жили богаче, чем считалось ранее.
«Тот, кто изначально владел вещами из этого клада, вероятно, принадлежал к элите уровня всей Британии, Европы или даже всего Римского мира», - сказал он.
«Уничтожение столь большого количества ценных предметов, очевидное в этом кладе, также имеет редкий для Британии железного века масштаб и демонстрирует, что элита северной Британии была столь же могущественной, как и южная».
Предполагается, что предметы могли быть сожжены на погребальном костре перед захоронением, хотя человеческих останков здесь обнаружено не было.
«Это одно из самых важных и захватывающих открытий, относящихся к эпохе железного века, сделанных в Великобритании, - заявил исполнительный директор организации Historic England Дункан Уилсон. - Оно проливает новый свет на жизнь в железном веке на севере Британии, а также демонстрирует ее связи с Европой».
«Такое открытие случается раз в жизни»
В археологических лабораториях Даремского университета царит настоящий ажиотаж в связи с кладом из Мелсонби. Кураторы считают, что такое открытие случается раз в жизни, сообщает корреспондент BBC News Дэнни Сэвидж.
Сотни найденных артефактов разложены на длинных столах в помещении с регулируемым климатом.
Точное место находки не разглашается из-за опасений, что ночью появятся охотники за сокровищами и начнут искать другие артефакты.
Артефакты железного века двухтысячелетней давности заржавели или потускнели и далеки от своего первоначального великолепия. Некоторые из них были украшены кораллами, которые за века обесцветились.
Но история, которую они рассказывают, необычна.
Специалисты по железному веку теперь располагают доказательствами того, что у живших здесь две тысячи лет назад людей были и четырехколесные повозки, и двухколесные колесницы.
Теперь есть доказательства того, что жители железного века на севере Англии имели торговые связи с континентом и растущей Римской империей.