«Такое случается раз в жизни». Британские археологи обнаружили огромный клад, проливающий свет на богатство английских элит железного века

Речь идет о так называемом Мелсонбийском кладе, включающем в себя более 800 предметов, в том числе два котла, конскую сбрую, уздечки, церемониальные копья и 28 железных бандажей колес.

Эти артефакты были обнаружены на поле близ Мелсонби - деревни в округе Ричмондшир в Северном Йоркшире. Предполагается, все эти вещи были захоронены здесь около 2000 лет назад, в I веке н.э.

В раскопках принимали участие эксперты из Даремского университета, Британского музея и организации Historic England (она занимается сохранением исторического наследия Англии).

Историки считают, что эта беспрецедентная, по их словам, находка может привести к серьезной переоценке представлений о богатстве и статусе элиты кельтского племени бригантов, жившего в то время на севере Британии.

О своей находке археологи сообщили еще в 2021 году. Год спустя там были проведены раскопки при поддержке Британского музея и с помощью гранта от Historic England.

Результаты начального анализа клада, опубликованные во вторник, свидетельствуют о том, что многие предметы были специально сожжены или сломаны перед захоронением - видимо, в знак демонстрации власти и богатства.

Заведующий кафедрой археологии Даремского университета Том Мор сказал, что размер и масштаб находки «экстраординарны для Британии и, возможно, даже для Европы».

По его словам, клад свидетельствует о том, что на севере Англии в то время люди жили богаче, чем считалось ранее.