Рынок автомобилей в ЕС второй месяц подряд переживает спад

По данным союза, в феврале в странах ЕС было продано 853 670 новых легковых автомобилей, что на 3,4% меньше, чем в январе прошлого года.

Всего за два месяца в странах ЕС было продано более 1,685 миллиона новых легковых автомобилей, что на три процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Второй месяц подряд растут продажи электромобилей - рост на 23,7 %, а также гибридных автомобилей - на 19 %, в то время как продажи бензиновых автомобилей упали на 22,4 %, а дизельных - на 28,8 %.

Среди крупных рынков продажи новых автомобилей выросли только в Испании - на 11 процентов, в то время как в Германии снижение составило 6,4 процента, в Италии - 6,2 процента, а во Франции - 0,7 процента.

В странах Балтии рынок новых легковых автомобилей продолжал быстро расти в Латвии на 14,8 % и Литве на 25,7 %. В Эстонии продажи упали на 56,7 процента.